Harry Potter: Die Magie erwacht – Alle Infos zum kostenlosen neuen Rollenspiel

Mit einem neuen Harry Potter-Titel könnt ihr wieder einen Abstecher in die Zauuberschule unternehmen.

Seid ihr Harry Potter Fans, habt Hogwarts Legacy schon durch und sitzt jetzt auf dem Trockenen? Dann solltet ihr vielleicht mal einen Blick auf das neue Rollenspiel in der Zauberschule werfen. Harry Potter: Die Magie erwacht ist ein RPG mit Free2Play-Ansatz. Auf den Konsolen gibt das Spiel aktuell nicht, aber ihr könnt es sowohl auf Mobile als auch auf dem PC zocken. Wir verraten euch, was euch da eigentlich erwartet.

Zauber lernen, erkunden und magische Duelle mit Kartendecks

Wann und wo gibt's das Spiel genau? Harry Potter: Die Magie erwacht (Magic Awakens) ist heute für iOS, Android und den PC erschienen. Das Spiel an sich gibt es gratis, aber es enthält Free2Play-Mechaniken, die auch beinhalten, dass ihr kostenpflichtige Lootboxen kaufen könnt.

Was erwartet euch in dem Titel? Das neue Harry Potter-Spiel entführt euch nach Hogwarts Legacy erneut in die Zauberschule. Ihr könnt Hogwarts nicht nur erkunden, sondern bestreitet auch den typischen Alltag für Magieschüler*innen.

Im Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen:

1:23 Harry Potter: Die Magie erwacht - Trailer nimmt uns mit nach Hogwarts - Trailer nimmt uns mit nach Hogwarts

Zunächst setzt ihr euch den Sprechenden Hut auf und treten einem Haus bei, dann lernt ihr zaubern, trainiert eure Verteidigung gegen die dunklen Künste, braut Tränke mit gut versteckten Zutaten aus dem Verbotenen Wald, nehmt am Unterricht teil und fliegt auf eurem Besen.

So wird gekämpft

Natürlich gehören auch magische Kämpfe und Duelle zu euren Aufgaben: Ihr werdet nicht nur von wütenden Hippogreifen und Ungarischen Hornschwänzen attackiert, sondern könnt euch auch in (PvP-)Duellen mit anderen Schüler*innen messen. Bei diesen Echtzeit-Kämpfen gibt es aber eine Besonderheit: Hierbei kommen nämlich Kartendecks zum Einsatz.

Strategische Kartenwahl, kluge Positionierung eurer Figuren und Team-Synergien sind entscheidend. Mehr aus dem Potter-Universum bekommt ihr natürlich in unseren News rund um Hogwarts Legacy:

Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Ähnlich wie bereits bei Hogwarts Legacy kommt auch dieses Spiel indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr hier eine Zusammenfassung der wichtigsten Kontroversen um Hogwarts Legacy, beziehungsweise die Autorin.

So funktioniert das mit den Karten: In Harry Potter: Die Magie erwacht habt ihr ein Zauberbuch, dem ihr über 70 Sammelkarten zufügen und die ihr auch aufwerten könnt. Mit ihnen erstellt ihr strategische Decks und passt sie eurem persönlichen Spielstil an. Im Kampf setzt ihr sie dann gegen eure Duell-Gegner*innen ein.

Was haltet ihr von diesem neuen Harry Potter-Spiel? Werdet ihr es euch mal anschauen oder seid ihr eher skeptisch?