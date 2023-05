Hogwarts Legacy mit atemberaubender Grafik: Für diese Optik wünsche ich mir eine PS5 Pro

Schaut euch das ruhig einmal an.

Dass Hogwarts Legacy eines der grafisch beeindruckendsten Spiele des Jahres sein würde, hat wohl kaum jemand vor Release erwartet. Die Lichtstimmungen im schottischen Hochland sind wunderschön gesetzt, Texturen und Materialien sehen erstklassig aus und überall gibt es kleine Details zu entdecken. Zum Beispiel Zauberutensilien wie gestapelte Kessel.

Einer Modderin war das allerdings nicht genug, weshalb sie ordentlich am Grafikgerüst des Spiels schraubte und damit neue Funktionen einbrachte. Darunter die Lichtstrahlensimulation Ray-Tracing in einer ihrer aufwendigsten Formen.

Die Spielwelt bekommt mit Ray-Tracing ein gewaltiges Upgrade

Hogwarts Legacy kommt bereits von Haus aus mit Ray-Tracing, um auf der PS5 einige Reflexionen zu berechnen, sofern wir das möchten.

Wie das aussieht, haben wir hier zusammengefasst:

Auf dem PC kann Ray-Tracing außerdem verwendet werden, um akkuratere Schatten zu generieren. Die Ultra Plus-Mod der Software-Entwicklerin Samantha Glocker geht aber noch einen Schritt weiter und berechnet die komplette Beleuchtung mithilfe der modernen Technologie.

Hier könnt ihr euch das beeindruckende Gameplay anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So funktioniert Ray-Tracing in der Mod: Die Ultra Plus-Mod beherrscht sogenanntes Ray-Traced Global Illumination. Das bedeutet, dass Lichtstrahlen vom sichtbaren Bildausschnitt ausgesendet werden und der Weg, den sie nehmen, vermessen wird.

Die Strahlen prallen dann durch die Landschaft, nehmen dabei die Farbe von getroffenen Objekten auf und leuchten so direkt wie auch indirekt die gesamte Szene aus. Schatten sind außerdem realistisch gesetzt, wodurch viel stärkere Kontraste entstehen.

Das kommt im Video ziemlich gut rüber, Schatten und der kräftige Sonnenschein harmonieren hier perfekt miteinander:

Mehr Kontrast geht kaum und das ohne künstlich mit angepassten Farbwerten zu hantieren. (Bildquelle: Digital Dreams / Youtube)

In manchen Situationen sind die Schattierungen aber auch zu stark, etwa sobald unser Zauberlehrling (oder im Falle des Videos der Dunkle Lord) durch die Schwärze einer authentisch ausgeleuchteten Nacht huscht. Hier müsste stärker mit Laternen oder einem grelleren Mondlicht entgegengewirkt werden, die Mod verzichtet darauf aber bislang.

Am Tage können wir jedoch phänomenale Landschaftsgrafik genießen, die in der Form kaum mit klassischen Rendertechniken realisierbar wäre.

Was Ray-Traced Global Illumination in anderen Spielen drauf hat, könnt ihr zum Beispiel in Metro Exodus sehen:

Kleinere Problemchen mit Ray-Tracing in Hogwarts Legacy

Im Video ist es euch vielleicht schon aufgefallen, irgendwas stimmt mit den Schatten nicht. Das nervige Flackern in Innenräumen kommt aber nicht von der Ultra Plus-Mod, sondern ist ein Fehler von Hogwarts Legacy selbst. Mit Ray-Tracing erzeugte Schatten werden dort sprunghaft ausgeschaltet, Avalance Software arbeitet dahingehend noch an einer Lösung.

Immerhin sind die pittoresken Außenareale nicht betroffen, weshalb Ray-Tracing dort noch immer seine volle Wirkung entalften kann!

Ray-Tracing ist nicht die einzige Neuerung der Mod

In vielen Zwischensequenzen von Hogwarts Legacy werden aufgrund freiwerdender Ressourcen (Effekte und Animationen müssen nicht mehr dynamisch berechnet werden) hochauflösendere Texturen zugeschaltet. Die bekommen wir während des eigentlichen Gameplays sonst nicht zu Gesicht, mit der Mod dann aber schon.

Die Original-Assets sind schon stark, Ultra+ legt aber noch eine Schippe drauf. (Bildquelle: Digital Dreams / Youtube)

Aber auch an diesen Punkten schraubt die Mod:

Ray-Tracing-Reflexionen werden nun auf viel mehr Oberflächen und auch Wasser angewendet

Hochwertige Detailgrade von Objekten werden bei zunehmender Distanz unauffälliger geladen

Viele Performance-Optimierungen

Im Youtube-Video oben wird die höchste Qualitätsstufe der Mod verwendet, die Ray-Tracing-Optionen können aber auch gedrosselt werden, da sie selbst teure High-End-Grafikkarten ins Schwitzen bringen.

Zu anspruchsvoll für aktuelle Konsolen

PS5 oder Xbox Series Series X könnten Ray-Tracing niemals in diesem Umfang darstellen, da die verbauten RT-Beschleuniger im Vergleich zu PC-Karten deutlich limitierter sind.

Was aber nicht ist, kann ja noch werden. Eine PS5 Pro oder Xbox Series X(L?) wird sicher in den kommenden Jahren erscheinen und Hogwarts Legacy wäre ein potentieller Kandidat für ein Grafik-Upgrade. Schließlich war der Titel äußerst erfolgreich.

Gegen Ende des Jahres steht aber erstmal eine Switch-Version an, am 14. November sollt ihr dann auch im Handheld-Modus über das Hogwarts-Gelände stromern können.

Würdet ihr Hogwarts Legacy noch einmal nach einem Grafik-Upgrade spielen?