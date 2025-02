Harry Potter, nur viel düsterer! Dieses großartige Fantasy-Brettspiel im Angebot kann ich wirklich empfehlen

Black Rose Wars Rebirth ist keine Erweiterung zum Grundspiel, kann aber damit kombiniert werden.

Wem das Dark Academia-Genre nichts sagt, hier eine kurze Zusammenfassung: Damit sind in erster Linie Bücher gemeint, die an einer Schule spielen und einen sehr düsteren Ton anschlagen. Oft geht es um geheime Organisationen, Machtspielchen oder finstere Magie. Und all das trifft auch auf das Brettspiel Black Rose Wars Rebirth zu. Dort kämpft ihr mit Magiern um ein mächtiges Artefakt und um den Orden der schwarzen Rose wieder aufleben zu lassen.

Expertenspiel mit cleverem Deckbuilding

Der Titel des Spiels verrät es bereits: Es ist eine Art Neuauflage des ursprünglichen Black Rose Wars, ist aber auch damit zusammen spielbar und erzählt die Story des Brettspiels weiter. Nachdem im Grundspiel die Magier bei der Schlacht um die Vorherrschaft des Ordens die Akademie in Schutt und Asche gelegt haben, kehren sie 25 Jahre später wieder zurück, um erneut um die schwarze Rose und den Orden zu kämpfen und die Akademie wieder aufzubauen.

Um dieses Brettspiel auspacken zu können, braucht ihr einen verdammt großen Tisch.

Das Spielprinzip bleibt gleich: Mit eurer Figur durchstreift ihr die Räume der Akademie, trefft auf Gegner, verstärkt euren Charakter und baut euch ein Deck aus verschiedensten Zaubern zusammen, die ihr aus sechs unterschiedlichen Zauberschulen auswählen könnt. Diese Schulen synergieren untereinander, so dass ihr im späteren Verlauf mächtige Kombos entfesseln könnt.

Dieses Brettspiel ist düster und macht richtig Laune

Nicht nur das coole Design der Figuren und die krassen Artworks verraten es: Hier steckt ein richtig krasses Spiel drin, das eine Menge strategisches Geschick von euch verlangt. So müsst ihr nicht nur euer Deck bauen und eine Strategie dafür finden, sondern auch planen, in welcher Reihenfolge ihr eure Zauber einsetzen wollt. Außerdem könnt ihr mit Fallen und Sofortzaubern arbeiten, um eure Gegner zu überraschen. Um das Spiel zu gewinnen, müsst ihr gegen die Black Rose selbst antreten und euch als würdig erweisen.

Die Minifiguren sehen sehr unterschiedlich aus und strotzen vor Details.

Richtig viel Inhalt inklusive Minis

Minifiguren in Brettspielen sind immer cool, besonders wenn sie so genau gearbeitet sind wie hier. Insgesamt 35 Miniaturen bekommt ihr in der Box von Black Rose Wars Rebirth, zusammen mit fast 450 Karten. Ihr bekommt also richtig viel Inhalt für euer Geld.

Neben dem Grundspiel und Rebirth gibt es auch zwei Erweiterungen, die noch mehr Inhalt für das Spiel parat haben: