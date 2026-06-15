Harry Potter-Fan fragt: Warum fehlte Fluffy in der Schlacht um Hogwarts?

Kreaturen wie Fluffy werden von den späteren Filmen gerne einmal vergessen.

Auch wenn die Harry Potter-Filme bis heute von den meisten Fans gefeiert werden, so muss man doch zugeben, dass sich über die Jahre das ein oder andere Plothole in die Geschichte um Hogwarts eingeschlichen hat. Ein paar vermeintliche "Fehler" geschehen aber auch aus guten Gründen.

Was wurde eigentlich aus Fluffy?

Gerade zum Ende hin werden viele wichtige Ereignisse aus den früheren Harry Potter-Filmen gerne einmal vergessen. Ob aus Absicht oder fehlender Übersicht lässt sich schlecht sagen. Das gilt auch für potenzielle Verbündete, die die letzte Schlacht um Hogwarts um einiges einfacher gemacht hätten.

2:04 Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

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Diese Frage beschäftigt aktuell zumindest einen Harry-Potter-Fan auf Reddit. Er fragt sich, was eigentlich aus Fluffy geworden ist.

Der dreiköpfige Zerberus, der den Weg zum Stein der Weisen im gleichnamigen Film bewacht hat, war eines der ersten größeren Hindernisse, die Harry und seine Freunde überwinden mussten. Ein Zerberus ist schließlich keine Kreatur, mit der sich selbst erfahrene Magier leichtfertig anlegen sollten.

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Warum also kämpft Fluffy eigentlich nicht mit den Magiern gegen den dunklen Lord in der letzten Schlacht um Hogwarts? Nach sieben Jahren dürfte er schließlich noch größer und gefährlicher geworden sein. Also die perfekte Waffe für die letzte Schlacht.

Die Antwort darauf hat J.K. Rowling aber schon vor langer Zeit gegeben.

Fluffy ist dort, wo er hingehört

Fans stellten der Autorin diese Frage allerdings schon vor Jahren.

Rowling gibt an, dass Fluffy zurück nach Griechenland geschickt wurde. Denn ohne den Stein der Weisen gibt es nichts mehr, was er beschützen müsste. Also ist es nur fair, dass er in seine Heimat zurückkehren darf.

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Das finden auch die User auf Reddit:

Wenn sie den armen Kerl nach sieben Jahren immer noch in einem einzigen Raum eingesperrt hätten, würde ich wohl den Tierschutz rufen! Er braucht ganz offensichtlich eine schöne, große Wiese, auf der er herumrennen kann.

Fluffy war zum Zeitpunkt der großen Schlacht also schon längst nicht mehr in erreichbarer Nähe und konnte dementsprechend auch nicht mitkämpfen. Das klingt auch logisch, immerhin war seine Aufgabe nach dem Ende von "Der Stein der Weisen" gar nicht mehr notwendig. Warum den großen Wachhund noch festhalten, wenn es nichts mehr zu bewachen gibt?

Auch wenn manche nicht glauben können, dass Dumbledore mal zur Abwechslung nicht einfach eine gefährliche Kreatur im Wald ausgesetzt hat, um den nächsten arglosen Schüler in Gefahr zu bringen.

Welchen älteren Charakter hättet ihr gern in der Schlacht um Hogwarts gesehen?