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Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

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Der erste Trailer zur neuen Harry Potter-Serie ist da – und der verrät direkt den Release-Termin von Staffel 1

Franziska Hammerschmidt
25.03.2026 | 22:10 Uhr

15 Jahre nach dem achten Film der Harry-Potter-Reihe wird die Geschichte des jungen Zauberers als Serie neu aufgelegt. HBO ist für die Neu-Adaption verantwortlich, weshalb die Show natürlich auf dem Streaming-Dienst HBO Max erscheint. Jetzt sehen wir nicht nur den ersten Teaser, sondern sogar schon den Release-Zeitraum: Weihnachten 2026 geht die Magie wieder los!

Jede Staffel der Serie wird sich der Handlung des jeweiligen Buches widmen. Im ersten Roman »Harry Potter und der Stein der Weisen« erfährt der Waisenjunge Harry Potter (Dominic McLaughlin), dass seine Eltern Zauberer waren und er in ihre Fußstapfen treten soll.

Gemeinsam mit seinen zwei neuen Freunden Ron Weasley (Alastair Stout) und Hermine Granger (Arabella Stanton) löst er in Hogwarts ein düsteres Geheimnis um ein verstecktes Artefakt, das ewiges Leben verspricht. Gleichzeitig muss das Trio aber auch noch verhindern, dass der finstere Lord Voldemort nicht an alter Stärke zurückgewinnt.
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