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Harry Potter: Großes Koop-Spiel jetzt zum Top-Preis sichern!

Ihr wollt alle sieben Jahre in Hogwarts gemeinsam im Koop erleben? Dann könnt ihr euch jetzt das beste Harry-Potter-Brettspiel zum Schnäppchenpreis sichern!

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GamePro Deals
24.06.2026 | 20:07 Uhr


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In dem günstigen Harry-Potter-Spiel spielt ihr als Harry und seine Freunde gemeinsam alle sieben Filme nach - dank Filmlizenz mit den Bildern der Original-Schauspieler. In dem günstigen Harry-Potter-Spiel spielt ihr als Harry und seine Freunde gemeinsam alle sieben Filme nach - dank Filmlizenz mit den Bildern der Original-Schauspieler.

Es gibt inzwischen eine ganze Reihe von Brettspielen rund um Harry Potter, aber das wohl beste und beliebteste ist Harry Potter: Kampf um Hogwarts, das euch gemeinsam alle sieben Schuljahre an der Zauberschule nachspielen lässt. Eben dieses könnt ihr euch jetzt günstig im Prime Day Angebot schnappen, ihr bekommt dort derzeit satte 41 Prozent Rabatt auf den UVP:

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Wie üblich am Prime Day gilt der Top-Deal nur für Prime-Mitglieder, außerdem läuft er wie die übrigen Deals des Mega-Sales am Freitag ab, falls er nicht sogar schon vorher ausverkauft ist. Übrigens gibt es auch die Erweiterung „Die Monsterbox der Monster“ und noch ein paar weitere Harry-Potter-Spiele im Sonderangebot:

Alle sieben Jahre wie im Film: Das ist das Harry-Potter-Koop-Spiel!

Bis zu vier Spieler durchlaufen in Harry Potter: Kampf um Hogwarts alle sieben Schuljahre. Bis zu vier Spieler durchlaufen in Harry Potter: Kampf um Hogwarts alle sieben Schuljahre.

Bei Harry Potter: Kampf um Hogwarts handelt es sich um ein Koop-Brettspiel, in dem ihr in die Rollen von Harry, Ron, Hermine und Neville schlüpft und mit ihnen alle sieben Schuljahre an der Zauberschule durchlauft, während ihr Voldemort und seine Schergen bekämpft. Dementsprechend ist das Spiel in sieben Abschnitte mit jeweils eigenen Ereignissen und Aufgaben unterteilt. So müsst ihr etwa den Stein der Weisen oder Harrys Paten Sirius Black beschützen.

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Auf diese Weise erlebt ihr die ganze Geschichte der Bücher in komprimierter Form nach. Da Harry Potter: Kampf um Hogwarts zudem über die offizielle Filmlizenz verfügt, sind alle Bestandteile des Spiels von den 252 Karten bis hin zu den Heldentafeln mit Szenen aus den Filmen und den Porträts der bekannten Schauspieler verziert, wobei sich das Aussehen der Letzteren natürlich entsprechend der Vorlage über die Jahre hinweg verändert.

Das Brettspiel ist mit der offiziellen Filmlizenz ausgestattet und macht davon auch reichlich Gebrauch. Das Brettspiel ist mit der offiziellen Filmlizenz ausgestattet und macht davon auch reichlich Gebrauch.

Was das Gameplay angeht, handelt es sich im Kern um einen kooperativen Deckbuilder: Ihr sammelt im Spielverlauf Karten, die für die individuellen Fähigkeiten eurer Charaktere stehen, und müsst diese klug ausbauen und effektiv in Abstimmung mit euren Mitspielern einsetzen, da natürlich niemand von euch ganz allein Voldemort besiegen kann. Neben guter Planung ist also Teamwork der Schlüssel zum Erfolg.

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