Sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr gerade die Harry Potter Complete Collection Hogwarts Express günstig im Angebot bekommen. Statt den ursprünglichen 225,99 Euro zahlt ihr nur noch 99,99 Euro für alle 8 Filme auf Blu-ray und 4K UHD Blu-ray sowie eine ganze Reihe von Extras. Der Rabatt beträgt also rund 55 Prozent. Laut Vergleichsplattformen gibt es die Collection derzeit nirgendwo günstiger. Bislang machen die drei Händler keine Angaben dazu, wie lange das Angebot noch gilt. Hier findet ihr es:

Was enthält die Harry Potter Complete Collection Hogwarts Express?

Die Harry Potter Complete Collection Hogwarts Express ist Ende 2021 zur Feier des 20. Jahrestags des Starts der Reihe erschienen. Sie enthält alle acht Filme sowohl auf Blu-ray als auch auf 4K UHD Blu-ray. Insgesamt bringt es die Sammlung auf 25 Discs.

Dem Film Harry Potter und der Stein der Weisen liegt der interaktive Magical Movie Mode bei, in dem die Schauspieler und der Regisseur Chris Columbus durch den Film führen und Hintergrundinformationen zu dessen Entstehung liefern. In bestimmten Szenen sind zusätzliche Grafiken abrufbar. Auch verschiedene gelöschte Szenen sind mit dabei. Die Kommentare werden in der englischen Originalsprache wiedergegeben, deutsche Untertitel sind aber enthalten.

Außerdem bekommt ihr die folgenden Extras:

Hogwarts Express Aufsteller

Hogwarts Express Zugticket

Behind the Scenes Booklet (32 Seiten)

weiteres Booklet (32 Seiten)

7 Charakterkarten

7 Concept-Art-Karten

Poster

Remembrall Pin Badge

Der enthaltene Hogwarts Express ist aus Karton und dient als Aufbewahrungsbox: Das Dach des Zugabteils lässt sich abnehmen, darin können die Blu-rays und anderen Extras verstaut werden.