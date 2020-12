Vielen PS5-Fans wird Angst und Bange, wenn sie an den harten Lockdown denken. Ab Mittwoch müssen alle Geschäfte, die nicht den täglichen Bedarf decken zählen, schließen. Somit können vorbestellte und noch ausstehende PS5 nicht rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest abgeholt werden.

Vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Media Markt und Saturn ihre Bestellungen nach bestimmten Nummern abarbeiten. Demnach wurden Bestellungen mit den Nummern 915X, 916X und 917X abgearbeitet. Allerdings standen zu dem Zeitpunkt wohl noch nicht genügend PS5 zur Verfügung, weshalb erst jetzt wieder Bewegung in die Bestätigungen für die Abholung der PS5 kommt.

Seid ihr unter den glücklichen Bestellnummern?

In welchem Bundesland ist die Chance auf eine PS5 noch da? Laut Gameswirtschaft haben folgende Bundesländer heute Lieferungen in den Media Markt- und Saturn-Märkten mit geringen Teilmengen erhalten:

Bayern

Baden-Württemberg

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Wie im Lotto: Des Weiteren scheinen Media Markt und Saturn weiter vorangekommen zu sein, was die Bestellnummern angeht. Folgende Bestellnummern wurden bereits heute verarbeitet und können sich auf ein mögliches Weihnachten mit der PS5 freuen:

9161x (MediaMarkt)

9162x (MediaMarkt)

9163x (MediaMarkt)

9164x (MediaMarkt)

9165x (MediaMarkt)

9177x (Saturn)

9178x (Saturn)

9179x (Saturn)

9180x (Saturn)

9181x (Saturn)

Rechtzeitig abholen

Obacht: Solltet ihr die PS5 nicht bis zum Dienstagabend abgeholt haben, müsst ihr euch leider bis zum nächsten Jahr gedulden, denn aktuell ist vorgesehen, dass der Einzelhandel erst wieder am 10. Januar öffnet.

Was, wenn ich mich schon im Lockdown befinde? In Bundesländern wie Sachsen gilt bereits jetzt schon der harte Lockdown. Hier haben Kunden aber bereits die Nachricht erhalten, dass die Filiale in Dresden auch während des Lockdowns ermöglichen möchte, dass diese ihre vorbestellte PS5 abholen können. Andere Märkte bieten alternativ an, die Konsole per Paketdienst zu versenden, sollte die Konsole nicht bis spätestens morgen eintreffen.

Darum ist die PS5 so beliebt

Falls ihr gar nicht wisst, wieso die Next-Gen-Konsole PlayStation 5 so begehrt ist, dann solltet ihr euch unser neues Sonderheft zu Sonys neustem Schlachtschiff mal genauer unter die Lupe nehmen:

57 4 Mehr zum Thema Besser Next-Gen spielen mit dem Sonderheft zur PlayStation 5

Gehört ihr zu den glücklichen Vorbesteller*innen, die bereits ihre PS5 abholen konnten?