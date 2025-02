Herr der Ringe & Game of Thrones? Alter Hut! Dieser tot geglaubte Fantasy-Bestseller bekommt nach über 10 Jahren endlich eine Fortsetzung!

Mit Murtagh steht erstmals nicht Eragon im Zentrum der Handlung.

13 Jahre ist es her, seit der vierte und abschließende Band der "Eragon"-Romane veröffentlicht wurde. Seitdem ist es sehr ruhig um die Reihe geworden und die Wenigsten hätten mit einem Comeback der Drachenreiter aus Alagaësia gerechnet. Doch es kam, und zwar mit einem Knall! In der neuen Fantasy-Erzählung von Christopher Paolini dreht sich alles um einen der beliebtesten Widersacher Eragons: Murtagh, dem unfreiwilligen Handlanger des bösen Königs Galbatorix.

High-Fantasy-Kost von einem der Besten

Mit dem ersten "Eragon"-Buch hat sich Christopher Paolini einen Platz in meinem damals jungen Leserherz erarbeitet. Ich war gerade 10 als ich ihn las und war völlig hin und weg von der Fantasy-Welt, den Charakteren und den epischen Schlachten. Und diese Liebe hält bis heute an. Entsprechend könnt ihr euch meine Begeisterung vorstellen, als ich durch Zufall im Buchladen meines Vertrauens sah, dass es eine neue Geschichte aus der Welt von Eragon gab.

Elias Mohr Seit er lesen kann, steckt Elias seine Nase in Bücher, vor allem aus dem Bereich Fantasy. Das wurde mit höherem Alter auch nicht weniger, weshalb er Buchwissenschaften studierte und seine Lektüre nur vernachlässigt, wenn er gerade zockt.

Um was geht es im neuen Eragon-Roman?

Seit der böse König Galbatorix von Eragon und dem vereinten Widerstand der Elfen, Zwerge, Varden und Urgals besiegt wurde, herrscht wieder Frieden in Alagaësia und das Land erholt sich von den Schrecken des Krieges. Doch Murtagh und sein Drache Dorn können den Frieden nicht genießen. Obwohl sie Galabatorix nicht aus freien Stücken unterstützt haben, werden sie ausgestoßen und verachtet und leben im Exil.

Als die beiden bemerken, dass sich eine neue Gefahr zusammenbraut, machen sie sich auf den Weg, um den Bösen im Schatten des Landes entgegenzutreten. Dazu müssen sie eine geheimnisvolle Hexe aufspüren, deren Bedeutung größer ist, als sie glauben.

Viel zu lange mussten Fans auf eine Rückkehr von Eragon warten.

Eragon kann in jeder Hinsicht mit Herr der Ringe mithalten

Die vier Bände der Original-Reihe haben sich weltweit mehr als 40 Millionen mal verkauft und "Murtagh: Eine dunkle Bedrohung" hat sofort wieder die Bestseller-Listen geknackt. Damit schürt Murtagh zusätzlichen Hype auf die Neuverfilmung der Fantasy-Reihe, die sich gerade in Planung befindet.

Die erste Verfilmung aus dem Jahr 2006 floppte dramatisch und kam nicht über den ersten Teil hinaus. 2022 kamen Meldungen auf, dass Disney+ an einer Neuverfilmung in Form einer Serie arbeiten würde. Doch bisher gibt es wenige Infos, bis sich vor kurzem der Autor selbst zu Wort meldete und mitteilte, dass die Pläne nach wie vor bestehen und er sich noch immer in Verhandlungen mit Disney befinden würde.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Alle "Eragon"-Bücher in der Übersicht

Im Laufe der Zeit sind einige Editionen und Sonderausgaben von "Eragon" erschienen. Hier alle Bände auf einen Blick: