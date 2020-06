Herr der Ringe: Entwickler setzt $1 Mio. auf Gameplay-Idee & verliert alles

Der Herr der Ringe und Der Hobbit eignen sich perfekt als Vorlage für viele Videospiele. Eines davon ist leider nie erschienen, war aber trotzdem extrem teuer. Es erinnert in ersten Gameplay-Demos vom Stil her teilweise stark an The Last of Us und wurde nie fertiggestellt. Es sollte eigentlich ungefähr zu der Zeit veröffentlicht werden, als die ersten Der Hobbit-Filme ins Kino kamen. Jezt gibt es Einblicke in den teuren Pitch.

Der Hobbit & die Eine-Million-Dollar-Idee, aus der nichts geworden ist

Habt ihr schon mal viel Zeit und vielleicht auch Geld in etwas investiert, aus dem dann nichts geworden ist? Der Gründer des Entwicklerstudiuos Traveller's Tales hat ein Video veröffentlicht, in dem er die kuriose Geschichte zum Besten gibt, wie sein Studio über eine Million US-Dollar in den Sand gesetzt hat.

"Wir haben über $1 Mio ausgegeben, um ein Videospiel zu pitchen, das wir nie gemacht haben."

Rechtzeitig zum Kinostart des ersten Der Hobbit-Films sollte im Idealfall ein Spiel erscheinen, das uns tief in die Herr der Ringe-Welt eintauchen lassen sollte. Die Ideen waren ambitioniert und umfangreich, genau wie der vorzeigbare Gameplay-Pitch.

Wie ihr euch hier im Video ansehen könnt, sollten einige der kultigsten Szenen im Spiel landen. Oder zumindest waren sie als Gameplay-Showcase schon in einer rohen Form vorhanden: Zum Beispiel Gandalfs Kampf gegen den Balrog, sein Kampf gegen Saruman oder Sam Gamdschie, wie er vor den Ringgeistern flieht.

Darum wurde nie was draus: Im Nachhinein betrachtet bezeichnet der Traveller's Tales-Gründer Jon Burton die Investition als fragwürdig. Aber dass das Spiel nie fertig wurde, lag wohl vor allem an Warner Bros, die einfach kein offizielles Interesse bekundeten. Peter Jackson und Guillermo del Toro sollen der Adaption hingegen ihren Segen gegeben haben.

Wie The Last of Us? Die Frage bleibt natürlich, wie genau sich das Der Hobbit-Projekt dann gespielt hätte. Einige der Szenen im Wald erinnern vom Look und Gameplay her an Titel wie The Last of Us (2).

Die Vorstellung eines derartigen Titels im Herr der Ringe-Universum wirkt immer noch ziemlich vielversprechend. Aber vielleicht kann Der Herr der Ringe: Gollum diese Sehnsucht stillen. Und die Lego-Spiele gibt es da ja auch noch.

Wie findet ihr das Gameplay aus dem Demo-Pitch? Was hättet ihr euch von einem Der Hobbit-Videospiel zu den Filmen gewünscht?