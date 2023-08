Herr der Ringe LEGO günstiger als am Prime Day: Dieses geniale Set würde sich sogar Sauron kaufen

Verbindet zwei wundervolle Dinge: LEGO Herr der Ringe Bruchtal.

Wenn ihr LEGO, Herr der Ringe oder sogar beides gleichzeitig liebt, haben wir ein Hammer-Angebot für euch. Das wunderschöne Bruchtal-Set, inklusive einer kleinen Armee aus Minifiguren, ist jetzt zum bisherigen Bestpreis im Angebot – fast 100€ könnt ihr aktuell sparen. Ihr solltet euch aber beeilen: Als dieses Set zum Prime Day reduziert war, war es schnell ausverkauft.

Tausende Teile und jede Menge Minifiguren

Wenn ein LEGO-Set nicht nur gut aussieht, sondern auch ordentlich was mitbringt, ist das schon mal gut. Wenn es dann auch günstiger zu haben ist – noch besser. Und dann ist es auch noch ein Herr der Ringe Set: Da kann schon mal der ein oder andere Kopf vor Freude explodieren. In liebevollen Details wird der ikonische Ort, an dem die Fellowship entsteht, dargestellt. Von vorne macht es als Deko-Objekt echt was her. Gespielt werden kann damit durch die offene Rückwand auch.

Das Set ist modular aufgebaut, es lässt sich in drei Teile aufspalten. Diese Aufteilung bietet sich für ein gemeinsames Aufbauen an – gemeinsam macht es einfach noch mehr Spaß!

Bruchtal macht aus jedem Winkel eine gute Figur.

Aus über 6.000 Teilen baut ihr eine farbenfrohe Version von Bruchtal, dem Ort, in dem die Gefährten Frodo ihre Treue schworen. Unter den 15 Minifiguren findet ihr alle Mitglieder dieser Gruppe und noch einige mehr. Die grauen Statuen im Turm auf der linken Seite zählt LEGO übrigens nicht offiziell zu den 15 dazu, effektiv sind es sogar noch mehr – ein Traum für Sammler!

Insgesamt bekommt ihr hier ein überzeugendes Paket, das Fan-Herzen höher schlagen lässt, langen Bauspaß bietet und einfach richtig gut aussieht. Bei Amazon bekommt ihr es sogar zum bisherigen Bestpreis! Laut Geizhals gibt es zwar einen Shop, der es günstiger anbietet, dort fallen aber zusätzliche Versandkosten an. Wenn ihr, ein Familienmitglied oder einer eurer Freunde Platz dafür habt, steht einem Kauf jetzt nichts mehr im Wege.

