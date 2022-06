Neue iPhones sind als Einzelgeräte ohne Vertrag eine kostspielige Angelegenheit. Sie bieten dafür aber eben auch ein Höchstmaß an Qualität und gelten nicht für wenige als die besten Smartphones überhaupt. Die Pro Max-Modelle sind die Flaggschiffmodelle, die nur das Beste vom Besten aus dem Hause Apple bieten. Wir zeigen euch, wo ihr die verschiedene Varianten am günstigsten bekommt.

Weil mehr einfach mehr ist: das iPhone Pro Max

Das iPhone 13 Pro Max bekam von Apple das größte Upgrade des Pro Kamera-Systems überhaupt: Alle drei Kameras wurden komplett ausgetauscht. Dank der superintelligenten Software sind jetzt Makrofotografie für die Weitwinkel-Kamera verfügbar, ein dreifach optischer Zoom beim Tele-Objektiv und ein Nachtmodus für alle Kameras! Die erfassen bis zu 2,2x mehr Licht als die Vorgänger.

Smartphones sind bekanntlich Alltagsgegenstände und wie auch wir Menschen nicht gegen die Tücken der Schwerkraft gefeit. Deswegen hat Apple auch ein wenig an der Robustheit geschraubt und das Gehäuse mit Edelstahl von chirurgischer Qualität, Ceramic Shield und branchenführendem IP68 Wasserschutz verstärkt. So haben auch die etwas grobmotorischeren Genossen unter uns lange Freude am Gerät.

Dank des neuen Super Retina XDR Displays mit 120 Hertz scrollt es sich nochmal eine ganze Ecke weicher. Gemeinsam mit der genialen Display-Technologie erstrahlt euer Bildschirm in brillanten Farben bei alltagstauglicher Helligkeit. Die völlig neue 5-Core-GPU bringt maximale Gamingleistung und dank intelligenter Software, könnt ihr fast schon filmreife Videos mit Tiefenschärfeneffekt aufnehmen. Kurz: Das iPhone 13 Pro Max ist ein technisches Meisterwerk.

Hier findet ihr die aktuell besten iPhone-Angebote: