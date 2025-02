Die High-End-Klasse der E-Reader ist endlich günstig: Das ist Amazons stärkster Kindle, der mehr kann als Bücher!

Haltet mit dem Kindle Scribe Notizen direkt in euren Büchern fest.

Manche von euch werden sich jetzt vielleicht zurecht denken, was für eine großartige Weiterentwicklung E-Reader denn schon vollziehen können. Sie dienen schließlich dazu, Bücher digital zu lesen. Was, außer einem leicht besseren Display gibt es da schon groß zu verbessern? Ganz einfach: Das Kindle Scribe ist nicht nur ein E-Reader, sondern auch ein digitales Notizbuch, mit dem ihr zeichnen, schreiben und sogar Sachen in euren E-Books eintragen könnt.

Der Kindle Scribe ist der krasseste E-Reader auf dem Markt

Wie für einen E-Reader typisch hat der Kindle Scribe ein recht dunkles Display ohne Spiegelungen, was das Lesen darauf wesentlich angenehmer macht. Mit der Active Canvas-Funktion geht es aber noch einen Schritt weiter: Die sorgt nämlich nicht nur dafür, dass ihr mit dem mitgelieferten Eingabestift eure Notizen eintragen könnt, sondern auch, dass sich das Display wesentlich authentischer nach Papier anfühlt, als andere E-Reader.

Ihr könnt mit dem Kindle Scribe nicht nur schreiben, sondern auch Zeichnungen anfertigen.

Ihr könnt sehr einfach von eurem Rechner oder der Cloud Dokumente auf euer Scribe laden und dann darauf bearbeiten. Eure gesammelten Notizen können auch in ein gemeinsames PDF überführt werden, was ihr dann an eurer Workstation weiter verwenden könnt. So ist der Kindle Scribe nicht nur was für die Lese-Freizeit, sondern auch zum Arbeiten bestens geeignet.

Dieser E-Reader ist in meinen Augen der Beste

Es gibt zwei Versionen des Kindle Scribe: Die erste Generation von 2022 und die zweite Generation aus dem Jahr 2024. Ich rate euch aber dazu, den Kindle der ersten Generation zu kaufen, da dieser in meinen Augen das wesentlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Es gibt nämlich nüchtern betrachtet sehr wenige Unterschiede zwischen den beiden Versionen.

Größe, Software und Akkulaufzeit sind identisch – auch Software-Updates werden auf beiden Geräten gleich sein. Lediglich das Display ist in der zweiten Generation hochwertiger und kommt noch näher an echtes Papier heran. Und ihr bekommt einen Premium-Eingabestift, anstelle des Standard-Modells. Dafür lohnen sich die 60€ Aufpreis in meinen Augen auf keinen Fall.

Die erste Generation des Kindle Scribe hat meiner Meinung nach das wesentlich bessere Preis-Leistungs-Verhältnis.

Auf Amazon erhaltet ihr gerade beide E-Reader im Angebot. Beim Scribe der ersten Generation spart ihr prozentual gesehen aber mehr und bekommt außerdem noch drei Monate Kindle Unlimited obendrauf. Damit bekommt ihr nicht nur Zugriff auf Millionen von eBooks, sondern auch auf Hörbücher und Magazine. Außerdem könnt ihr diese nicht nur auf eurem Kindle abrufen, sondern auch auf eurem Smartphone und Tablet.