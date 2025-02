Hit aus 2025: Das erste große Switch-Spiel des Jahres könnt ihr jetzt kostenlos ausprobieren!

Brandneuer Switch-Hit: Donkey Kong Country Returns HD könnt ihr ab jetzt kostenlos anspielen.

Schon am 16. Januar ist das erste große Exklusivspiel für Nintendo Switch 2025 erschienen: Mit Donkey Kong Country Returns HD ist ein Klassiker des Jump&Run-Genres und zugleich eine der ganz großen Nintendo-Spielereihen endlich zurückgekehrt! Jetzt könnt ihr den Jump'n'Run-Abenteuer kostenlos ausprobieren, und zwar durch eine brandneue Demo, die ihr euch hier über den Nintendo eShop herunterladen könnt:

Falls ihr noch gar nicht wisst, worum es bei Donkey Kong Country Returns HD geht, stellen wir euch den Switch-Hit hier kurz vor und verraten euch, warum ihr ihm auf jeden Fall eine Chance geben solltet:

Donkey Kong Country Returns HD: Ein Klassiker kehrt auf Nintendo Switch zurück!

Bei Donkey Kong Country Returns HD handelt es sich um eine grafisch verbesserte Switch-Neuauflage des ursprünglich für Nintendo Wii und später für 3DS erschienenen Jump&Runs, das knallbunte 3D-Grafik mit klassischen, zweidimensionalen Leveln verbindet.

1:28 Donkey Kong Country Returns HD - Switch-Umsetzung des Klassikers im Trailer

Neben dem reichlich fordernden Originalmodus enthält das Remaster auch den sogenannten modernen Modus, mit dem es Neueinsteiger deutlich leichter haben. Außerdem könnt ihr für verschiedene Aktionen wie zum Beispiel für die Trommelattacken neben der Tastensteuerung auch die Bewegungssteuerung der Joy-Con-Controller nutzen.

Donkey Kong Country Returns HD dreht sich um den Stamm der Tiki Taks, die Donkey Kongs Heimatinsel angreifen und ihre Bewohner hypnotisieren. Als auch noch der Bananenvorrat geklaut wird, macht sich Donkey Kong gemeinsam mit seinem Freund Diddy Kong auf, um den heimtückischen Verbrechern das Handwerk zu legen. Ihr könnt allein spielen oder im lokalen Koop einer zweiten Person die Kontrolle über Diddy überlassen, der Donkey Kong mit seinem Jetpack und seiner Peanut-Pistole unterstützt.

Was Donkey Kong Country Returns HD zu einem Vorzeigetitel seines Genres macht, sind vor allem das kreative Leveldesign und die vielfältigen Gameplay-Ideen: Mal werdet ihr aus Fässern geschossen, mal rast ihr mit einer Lore umher und mal benutzt ihr ein Nashorn als Reittier. Zwischendurch gibt es neben all der temporeichen Action auch kleine Rätsel, außerdem wartet am Ende jeder Welt ein spektakulärer Bosskampf auf euch.

Die Level von Donkey Kong Country Returns HD haben viele kreative Ideen zu bieten.

Auch beim Umfang hat Donkey Kong Country Returns HD einiges zu bieten: Ihr bekommt 80 Level, die auf neun verschiedene, abwechslungsreiche Welten verteilt sind, von der Dschungel- über die Vulkan- bis hin zur Wolken-Welt. Mit dabei sind auch die Zusatzlevel, die im Wii-Original noch nicht enthalten waren und erst mit der 3DS-Fassung dazugekommen sind. Wenn ihr die Level gründlich erforscht und alle KONG-Buchstaben findet, könnt ihr sogar noch ein geheimes Bonuslevel freischalten.

Die Demo gibt euch mit immerhin drei Leveln natürlich nur einen Vorgeschmack auf all das, was euch im Hauptspiel erwartet. Das dürfte aber schon genügen, um euch von den spielerischen Stärken, dem Einfallsreichtum und dem Humor des wiedererweckten Jump&Run-Klassikers zu überzeugen. Hier findet ihr sowohl die Demo als auch die Vollversion von Donkey Kong Country Returns HD im Nintendo eShop:

So könnt ihr beim Kauf von Donkey Kong Country Returns HD richtig sparen!

Mit den Nintendo Switch-Game-Coupons könnt ihr euch große Switch-Spiele günstiger sichern, wenn ihr Nintendo Switch Online abonniert habt.

Falls ihr nach der Demo mehr wollt und zudem Nintendo Switch Online abonniert habt, könnt ihr übrigens beim Kauf von Donkey Kong Country Returns HD kräftig sparen. Dann könnt ihr euch nämlich für 99€ zwei Nintendo Switch-Game-Coupons schnappen und euch mit diesen zwei große Switch-Spiele holen. Zur Auswahl stehen viele der besten Switch-Spiele überhaupt sowie brandneue Hits und sogar Titel, die noch nicht mal erschienen sind!

Holt ihr euch beispielsweise zusammen mit Donkey Kong Country Returns HD das erst am 20. März erscheinende Science-Fiction-Rollenspiel Xenoblade Chronicles X: Definitive Editon, das einzeln ebenfalls 59,99€ kostet, spart ihr durch die Coupons insgesamt 20,98€. Genauso groß ist die Ersparnis, wenn ihr euch stattdessen mit Super Mario Party Jamboree einen der größten Exklusivhits aus 2024 holt, der vor allem im Multiplayer begeistert, sowohl lokal als auch online.

2:29 Xenoblade Chronicles X bekommt eine Definitive Edition für Switch

Falls ihr euch hingegen die volle Ladung Donkey Kong gönnen möchtet, könnt ihr auch zu Donkey Kong Country: Tropical Freeze greifen. Hierbei handelt es sich um einen weiteren großartigen Platformer, in dem sich Donkey Kong und seine Freunde gegen die Viehkinger wehren müssen, welche die Insel in Dauerfrost versetzen. Auch in diesem Fall spart ihr insgesamt 20,98€ gegenüber dem Einzelkauf der beiden Spiele.