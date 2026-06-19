Hitzewelle überrollt Deutschland: Welche Klimaanlagen und Alternativen jetzt sinnvoll sind

Bei diesen Temperaturen sehnen wir uns ,glaube ich, alle nach einer Abkühlung.

Während ich diese Zeilen schreibe, spüre ich bereits, wie die Hitze in meine Wohnung kriecht. Trotz einer guten Isolierung lässt es sich nicht vermeiden, dass sich bei konstanten Temperaturen über 30 Grad früher oder später alles aufheizt. Und dabei lebe ich nicht einmal in einer Dachgeschosswohnung.

In anderen Ländern wird schon lange auf Klimaanlagen zur Kühlung gesetzt, in Deutschland kommt da auch so langsam an. Allerdings sind hierzulande Klimaanlagen meistens nicht fest verbaut, sondern es wird auf mobile Geräte zurückgegriffen. So wie diese hier, die ihr euch im Prime-Day-Angebot gerade auch noch verdammt günstig sichern könnt.

Endlich kein Schwitzen mehr in den eigenen vier Wänden

Das Breezy Cool von Comfee ist dafür ausgelegt, selbst Räume von bis zu 88m³ runter zu kühlen. Das reicht selbst für etwas größere Wohnzimmer locker aus und dank der befestigten Rollen könnt ihr das Gerät auch in mehreren verschiedenen Räumen zum Einsatz bringen. Wenn es nachts bspw. zu heiß ist zum Schlafen, kann die Klimaanlage eine Wohltat sein.

Im Vergleich zum Vorgänger ist das neue Comfee-Modell wesentlich platzsparender, kühlt aber genauso gut.

Die Anlage lässt sich via App auch mit den gängigen Smarthome-Anwendungen Google Home oder Alexa verknüpfen. Keine Lust, vom Büro in die heiße Wohnung zu fahren? Schaltet unterwegs die Kühlung ein und genießt einen angenehm temperierten Feierabend.

Das ist die beste Alternative zur Klimaanlage

Klimaanlagen versprechen viel Kühlung, haben aber auch viele Nachteile: Die Geräte sind absolute Stromfresser, selbst mit Energieeffizienzklasse A werdet ihr den Betrag auf eurer Stromrechnung merken. Und dann wäre da noch das Problem mit dem Abluftschlauch. Der muss im besten Fall aus dem Fenster hängen, sonst geht der Kühlungseffekt aufgrund der warmen Luft gegen null. Zwar liegt der Breezy Cool von Comfee Zubehör bei, mit dem sich der Schlauch einfacher befestigen lässt, aber ideal ist das trotzdem nicht.

Kalte Luft, dank feinstem Wassernebel: Das ist die beste Alternative zur klassischen Klimaanlage.

Wer sich diesen Stress ersparen will, sollte stattdessen auf einen Verdunstungskühler setzen. Diese funktionieren, indem sie Wasser als ultrafeinen Nebel ausstoßen. Dieser verdunstet sofort. Beim Übergang vom flüssigen in den gasförmigen Zustand entziehen die Wassermoleküle der Umgebung Wärmeenergie, weshalb ein kühlender Effekt entsteht.

Solche Verdunstungskühler sind effizienter, leiser und brauchen kein klimaschädliches Kühlmittel. Auch das Problem mit der heißen Abluft fällt komplett weg. Allerdings kann ein Verdunstungskühler nicht mit derselben Power kühlen wie eine Klimaanlage. Das fällt aus meiner Sicht aber nicht ins Gewicht, da die meisten Räume sich auch mit einem Verdunstungskühler auf angenehme Temperaturen bringen lassen, sodass ihr nicht zerfließen müsst.