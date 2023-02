Fast wie Hollow Knight! Bei Amazon gibt es aktuell ein super atmosphärisches Nintendo Switch Spiel im Angebot

Wer Hollow Knight noch nicht kennt, oder schon länger auf dem Pile of Shame liegen hat, sollte sich dieses Angebot bei Amazon reinziehen. Hier gibt es aktuell 15% Rabatt auf Spirit of the North, welches vom Stil her Hollow Knight ähnelt. Mit dem Angebot kostet euch die atmosphärische Reise als Fuchs für die Nintendo Switch nur 29,38€.

Für die jenigen unter euch die Hollow Knight unbedingt nachholen wollen, oder sich beide Spiele anschauen und vergleichen wollen, hab ich auch ein Angebot Parat: Das Spiel gibt es mit knapp 15% Rabatt auch im Angebot und somit zu einem ähnlichen Preis. Hier erwartet euch das Abenteuer für 29,31€.

Spirit of the North

Das Abenteuer startet ihr zwar als gewöhnlicher Rotfuchs, im Verlauf des Spiels könnt ihr aber noch weitere Fellfarben freischalten und somit euren Fuchs ganz nach persönlichem Belieben verändern. Was eure Reise als Fuchs aber vor allem ausmacht, ist dass ihr mit der Wächterin der Nordlichter, einer Geisterfüchsin, verbunden seid.

Aber was macht das Setting von Spirit of the North eigentlich aus? Hier erkundet ihr eine von Island inspirierte Welt mit mysteriösen Landschaften. Nebenbei könnt ihr mithilfe der Geschichte in verschiedene Teile der nordischen Folklore reinschnuppern.

Auf den ersten Blick unterscheiden sich die beiden Spiele: Während man in Hollow Knight ein Action-Abenteuer im typischen 2D-Stil spielt, ist man in Spirit of the North in einer relativ offenen Welt als Fuchs unterwegs. Dennoch ist das Setting ein ähnliches: In beiden Spielen muss man eine große Welt erkunden, die von Ruinen und Trümmern einer alten Zivilisation gemalt ist.

Für die Cozy Games Liebhaber unter euch habe ich noch eine weitere gute Nachricht: Die Welt und dessen Geschichte könnt ihr ganz ohne Gewalt und Zeitdruck erleben!

Hollow Knight

Falls ihr Hollow Knight noch nicht kennen solltet, gebe ich auch natürlich auch für dieses Spiel einen kurzen Überblick. Was mich in diesem Action-Abenteuer vor allem abgeholt hat ist das Weltendesign. Ähnlich wie bei Souls Spielen à la Dark Souls oder Eldenring, ist dieses geprägt von einer verwinkelten Welt mit Höhlen, uralten Städten und Einöden in denen man gegen verdorbene Kreaturen kämpfen muss.

Liest doch hier auch gerne mal den Beitrag von GamePro Redakteurin Samara Summer, die euch 7 Spiele für Souls-Neulinge nennt, die bei euch nicht direkt einen Wutanfall auslösen werden!

Neben komischen Käfern, die ihr zu euren Verbündeten machen könnt, erwarten euch aber auch noch weitere Features:

Gestalte deinen eigenen Pfad: Die Welt ist weit und offen und somit könnt ihr euch selber entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt und mit welchen Gegnern ihr konfrontiert werden möchtet.

Die Welt ist weit und offen und somit könnt ihr euch selber entscheiden, welchen Weg ihr gehen wollt und mit welchen Gegnern ihr konfrontiert werden möchtet. Neue Fähigkeiten: Je weiter ihr euch entwickelt, desto stärker und schneller werdet ihr.

Magische Gegenstände: Rüstet Talismane und uralte Relikte aus vergangenen Zeiten aus. Wählt hierbei euren persönlichen Favoriten und gestaltet euer Abenteuer ganz nach eigenem Belieben!

Rüstet Talismane und uralte Relikte aus vergangenen Zeiten aus. Wählt hierbei euren persönlichen Favoriten und gestaltet euer Abenteuer ganz nach eigenem Belieben! Super viele Werkzeuge: Findet Kompasse, Federn, Karten und Stecknadeln um euer Wissen über die mysteriösen und düsteren Landschaften von Hollow Knight zu verbessern.

Findet Kompasse, Federn, Karten und Stecknadeln um euer Wissen über die mysteriösen und düsteren Landschaften von Hollow Knight zu verbessern. Und noch vieles mehr!