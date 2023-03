Den Fanliebling Hollow Knight gibt es aktuell reduziert für die Nintendo Switch bei Amazon im Angebot!

Schon länger von Hollow Knight gehört und noch nie selbst gespielt? Das solltet ihr unbedingt nachholen! Zum Glück gibt es den Indie-Hit gerade günstiger bei Amazon. So kostet euch das Spiel für die Nintendo Switch samt 15% Rabatt nur 29,31€.

Im Preis enthalten sind aber tatsächlich auch die DLCs. Sie werden euch zwar nicht direkt mitgeliefert, aber sie stehen euch online zum Download verfügbar. Was aber direkt mit dem Spiel mitkommt ist die Karte von Hallownest. Die werdet ihr auch brauchen, denn die Welt von Hollow Knight ist super komplex und das Level-Design spricht wirklich für sich. Liebhaber der Soulslike Spiele werden da mit großer Wahrscheinlichkeit an die Spielwelt aus Elden Ring und Co. denken.

Hollow Knight: Soulslike Level-Design

So ungefähr sieht die Welt von Hollow Knight aus. Wie ihr sieht, ist das Interface während der Erkundung auch sehr simpel gehalten.

Ich würde zwar Hollow Knight jetzt nicht als klassisches Soulslike Spiel bezeichnen, aber was den Schwierigkeitsgrad und das Level-Design angeht, sind definitiv Gemeinsamkeiten mit einem Dark Souls bemerkbar.

Als ich Hollow Knight das erste Mal gesehen habe, war vor allem Letzteres ein Aspekt des Spiels der mich sofort gepackt hat. Alleine, dass man dieses niedliche Wesen durch die düstere Welt steuert und sich auf dem Weg durch die verschiedensten Monster schnetzeln muss.

Zwar ist Hollow Knight durchaus brutal, aber die 2D-Welt ist wirklich unfassbar schön gezeichnet. Allgemein ist der Art Stil sehr detailverliebt und es gibt überall etwas zu entdecken. Aber auch alles andere ist einfach unfassbar atmosphärisch:

Diverse Level-Designs: Von grünen, pflanzenbewachsenen Bereichen bis hin zu düsteren, farblosen Höhlen - überall sind schöne Details zu entdecken. Auch die Monster sind alle unterschiedlich und haben einen eigene Art.

Atmosphärische Klänge: Euer ganzes Abenteuer in Hollow Knight ist von passender Musik umgeben. Diese ändert sich auch, wenn ihr die verschiedenen Level des Spiels betretet.

Achtung, Traurigkeit: Die Story ist definitiv nichts für schwache Nerven. In Hollow Knight wird die Story zwar langsam aufgebaut, dafür ist das Suchtpotenzial aber umso höher. Man möchte stetig mehr über die knuffigen Wesen erfahren.

Schwierigkeit: Wer in Spielen gerne von Gegnern herausgefordert wird, wird mit Hollow Knight sehr glücklich werden. Das Spiel ist schwer, aber nicht unmöglich. Man wächst ja auch immer mit solchen Spielen und ist dann umso glücklicher, wenn der Boss endlich liegt!

Wer also eine Nintendo Switch hat und die Abenteuer rund um Hollow Knight gerne überall mitnehmen würde, sollte bei dem aktuellen Amazon Angebot zuschlagen. Ich kann das Spiel aber auch nur jedem wärmstes Empfehlen, der klassische Soulslike Spiele bisher immer zu schwierig fand!

Schaut doch auch mal in den Test zu Hollow Knight von Manuel Fritsch rein. Hier hat das Spiel mit 86 Punkten eine gute Bewertung erhalten.

