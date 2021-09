Am 18. Februar 2022 erscheint Horizon Forbidden West für PS5 und PS4. Ab sofort könnt ihr das Spiel vorbestellen. Dabei stehen euch gleich mehrere Editionen zur Auswahl. Doch nur die beiden besonderen Sammlereditionen beinhaltet die Version für PS4 und PS5.



Was euch sonst im Detail bei den jeweiligen Editionen erwartet, erklären wir euch in diesem Artikel.

Vorbesteller-Bonus: Alle Vorbesteller erhalten das Nora-Legacy-Outfit und den Nora-Legacy-Speer als digitale Ingame-Boni.

Horizon Forbidden West Standard Edition

Die Standard Edition enthält das Hauptspiel Horizon Forbidden West.

Horizon Forbidden West Special Edition

Der Preis der Special Edition: Für die PS4 kostet sie 79,99 Euro und für die PS5 89,99 Euro.

Das sind die Inhalte:

Hauptspiel

Steelbook

Mini-Artbook

Digitaler Soundtrack

Horizon Forbidden West Collectors Edition

Der Preis der Collectors Edition: Die Edition für Sammler kostet 229,99 Euro. Sie beinhaltet das Spiel für PS4 und PS5.

Das sind die Inhalte der CE:

Hauptspiel

Steelbook

Mini-Artbook

Bebenzahn & Aloy-Statuen

Freischaltungen für den Fotomodus

Ingame-Rohstoff-Paket

Apex-Krallenschreiter-Maschinen-Streit-Figur

Nora-Donner-Elite-Outfit & Kurzbogen

Carja-Behemoth-Elite-Outfit & Schleuder

Digitaler Comic

Digitaler Soundtrack

Horizon Forbidden West Collectors Edition bei Amazon

Horizon Forbidden West Regalla Edition

Der Preis der Regalla Edition: Diese Edition kostet 299,99 Euro und beinhaltet die PS4- und PS5-Version.

Das sind die Inhalte der Regalla-Edition:

Hauptspiel

Steelbook

Fokus-Nachbildung mit Standfuß

Maschinen-Streit-Figuren

Zwei Artwork-Karten

Canvas-Karte

Regalla-Bebenzahn-Statue mit Tenakth-Kriegern & Aloy-Statue

Mini-Artbook

Freischaltungen für den Fotomodus

Ingame-Rohstoff-Paket

Apex-Krallenschreiter-Maschinen-Streit-Figur

Nora-Donner-Elite-Outfit & Kurzbogen

Carja-Behemoth-Elite-Outfit & Schleuder

Digitaler Comic

Digitaler Soundtrack

Horizon Forbidden West Regalla Edition bei Amazon