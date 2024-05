Den dümmsten Horrorfilm aus 2023 für 0,99€ schauen: Lohnt sich das Amazon-Angebot?

Bei Amazon Prime könnt ihr am Wochenende wieder aktuelle Filme für 0,99€ leihen, von Blockbustern bis Horror-Trash.

Prime-Mitglieder können an diesem Wochenende bei Amazon Prime Video wieder Filme für nur 99 Cent ausleihe. Zur Feier der Pfingsttage ist die Auswahl diesmal mit über 500 Filmen besonders groß, neben aktuellen Kino-Blockbustern aus 2023 sind auch eine Menge großer Klassiker und einer der schlechtesten Horrorfilme der letzten Jahre mit dabei. Hier findet ihr die vollständige Übersicht:

Von Horror-Trash bis Oscar-Meisterwerk: Highlights der Amazon Film-Aktion

Für Fans von richtigem Trash (und nur für diese!) ist Winnie the Pooh: Blood and Honey eine Empfehlung wert. Der Horrorfilm, der nur entstehen konnte, weil das Urheberrecht der Vorlage abgelaufen ist, handelt davon, dass der erwachsene Christopher Robin sich von Winnie Puuh, Ferkel und den anderen abwendet, woraufhin im Hundert-Morgen-Wald Chaos ausbricht. Gruselig ist der Film nicht, aber dafür so schlecht, dass er einen gewissen Unterhaltungswert hat.

Raus aus dem Teich: Der Animationsfilm der Minions-Macher liefert wieder tolle, familienfreundliche Unterhaltung.

Falls ihr lieber einen richtig guten Film sehen wollt, solltet ihr dem Drama The Whale eine Chance geben. Für die Rolle eines übergewichtigen, abgeschottet lebenden Professor wurde Brendan Fraser aus gutem Grund mit dem Oscar für den besten Hauptdarsteller ausgezeichnet. Wer nach familienfreundlicher Unterhaltung sucht, wird zudem mit dem Animationsfilm Raus aus dem Teich, der von der chaotischen Reise einer Entenfamilie handelt, gut bedient.

Hier haben wir euch ein paar Highlights aus der Amazon-Aktion herausgesucht, unterteilt nach Klassiker und aktuellen Filmen aus den letzten beiden Jahren:

Wenn ihr Filme bei Amazon Prime Video ausleiht, habt ihr 30 Tage Zeit, um sie euch anzusehen. Sobald ihr die Wiedergabe gestartet habt, bleiben euch allerdings nur noch 48 Stunden.

