Horrorspiel im Disney-Look: Gruseligen Geheimtipp für PS5 und Switch jetzt mit Preisgarantie sichern!

Lasst euch vom süßen Zeichentrickstil nicht täuschen: In diesem neuen Spiel für PS5 und Switch geht es ganz schön gruselig zu.

Einen konkreten Release-Termin gibt es zwar noch immer nicht, aber 2025 soll es endlich so weit sein: Mit Bye Sweet Carole erscheint das Zeichentrick-Horrorspiel, das schon auf der gamescom 2023 für Aufsehen gesorgt hat. Bei Amazon könnt ihr die Versionen für PS5 und Nintendo Switch jetzt sogar schon vorbestellen:

Wie üblich gibt es bei Amazon eine Preisgarantie für Vorbesteller: Falls das Spiel bis zum Release noch günstiger wird, bezahlt ihr also automatisch weniger. Bye Sweet Carole soll übrigens zumindest digital auch für Xbox, PS4 und PC erscheinen, diese Versionen können momentan aber noch nicht vorbestellt werden.

Bye Sweet Carole: Was bietet das Zeichentrick-Horrorspiel?

1:46 Bye Sweet Carole mixt Horror und Disney-Optik und das sieht richtig spannend aus

Das federführend von Chris Darril (Horrorfans bekannt durch Remothered: Tormented Fathers) entwickelte Bye Sweet Carol ist ein Horror- und Dark-Fantasy-Abenteuer, das ein wenig an Alice im Wunderland erinnert. Ihr spielt die junge Lana, die den Spuren des aus einem Waisenhaus verschwundenen Mädchens Carole Simmons folgt. In dem alten, nun von wilden Kaninchen bevölkerten Gebäude stößt sie auf ein Portal ins mysteriöse Reich Corolla.

Am meisten fällt Bye Sweet Carole natürlich durch seinen Grafikstil im Look klassischer Zeichentrickfilme auf, mit einer Protagonistin, die auch eine Disney-Prinzessin sein könnte. Das sieht in Bewegung sogar noch viel besser aus als auf Screenshots, da die Charaktere auch hervorragend animiert sind. Geht man von den bisherigen Trailern aus, können wir zudem mit einem dramatischen, orchestralen Soundtrack rechnen, der perfekt zu diesem Stil passt.

Bye Sweet Carole: An manchen Stellen des Horrorspiels könnt ihr nur noch wegrennen und euch verstecken.

Spielerisch handelt es sich um ein 2D-Action-Adventure mit Schleich-, Rätsel- und Platforming-Elementen, das sich beispielsweise mit Little Nightmares vergleichen lässt. Ihr müsst euch also unter anderem vor übermächtigen Feinden verstecken, mit Cleverness Hindernisse aus dem Weg räumen und auch mal bei Sprungpassagen eure Geschicklichkeit beweisen. Das Besondere dabei: Lana kann sich in ein Kaninchen verwandeln und als solches viele Orte erreichen, die ihr sonst versperrt bleiben.