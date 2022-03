Am 26. Mai 2022 erscheint das The House of the Dead Remake für die Nintendo Switch. Das Spiel mit einer Altersfreigabe ab 18 kann bereits jetzt bei Amazon vorbestellt werden. Dabei könnt ihr euch die Limidead Edition kaufen. An dieser Stelle könnt ihr euch ein "Badumm-Tss"-GIF vorstellen.

So viel kostet die Limidead Edition: Bei Amazon liegt der Preis bei 39,99 Euro. Dazu sind noch fünf Euro für den ab 18-Versand fällig, wodurch ihr insgesamt 44,99 Euro zahlt.

Das steckt in der Limidead Edition:

Das Spiel

1x Sticker-Bogen

2x Pappaufsteller

3D-Wackelbild-Box

Darum geht es im Spiel: Es handelt sich bei The House of Dead Remake um eine Neuauflage des Rail-Shooters aus dem Jahr 1996. Euch erwartet eine zeitgemäße Grafik und eine überarbeitete Steuerung. Zudem gibt es eine Vertonung. Wer also Lust hat sich mit einer Vielzahl an Waffen durch Horden von Zombies zu schießen, sollte sich das Remake genauer anschauen.