Amazons Prime Day ist jetzt vorbei, aber die Huawei Crazy Week geht weiter: Mit Rabatten von bis zu 65% sind viele Geräte zum bisherigen Bestpreis im Angebot. Zudem könnt ihr auch die brandneuen Huawei Flagship Monitore MateView und MateView GT vorbestellen.

Ein weiteres Goodie: Meldet ihr euch für den Huawei Newsletter an, bekommt ihr bei Einkäufen ab 100 Euro einen 10 Euro Rabatt-Coupon. Die Crazy Week startet heute, am 21. Juni, und läuft bis zum 4. Juli.

Zu den Angeboten der Huawei Crazy Week

Der Huawei MateView GT: Ultra wide Curved Monitor mit Soundbar

Wer einmal mit einem Ultra Wide Monitor gezockt hat, will nicht mehr zurück: Der Unterschied in der Immersion ist deutlich spürbar. Der MateView GT hat ein kontrastreiches VGA-Panel und liefert ein gestochen scharfes Bild in WQHD bei einer Auflösung von 3440x1440 auf 34 Zoll. Vor allem PC-Gamer freuen sich über eine Bildwiederholungsrate von starken 165 Hz. Das beste daran? Er kostet euch gerade einmal 549 Euro!

Mit dem Huawei MateView GT bekommt ihr allerdings mehr geboten, als einen großen Monitor. Die integrierte 5W-Soundbar liefert klangvollen Stereo Sound und lässt sich dank der Touch-Steuerung gut bedienen. Darüber hinaus ist auch ein Mikrofon verbaut, dass dank Hintergrundgeräusch- und Echo-Unterdrückung eure Stimme klar wiedergeben kann.

Huawei MateView GT jetzt für 549 Euro vorbestellen

Der Huawei MateView: Bildqualität der Spitzenklasse

Der Huawei MateView ist etwas kleiner als die GT-Variante (28,2 Zoll), kann dafür mit einem IPS-Panel und 4K-Qualität punkten. Dank dem schlichten, schlanken Design ist er auf jedem Schreibtisch ein echter Hingucker! Außerdem sind dank Wireless-Projektion Kabelsalate passé!

Während der Huawei MateView GT der ideale Gaming-Monitor ist, liegen die Stärken des MateViews in anderen Bereichen. Statt einer hohen Bildwiederholungsrate und kurzer Reaktionszeit bietet er euch einen großen Farbraum, High Dynamic Range (HDR) und ein sehr hoch auflösendes Bild in 4K Ultra HD. Seid ihr also auf der Suche nach einem schicken Monitor fürs (Home-) Office, ist der Huawei MateView genau der Richtige für euch

Huawei MateView jetzt für 699 Euro vorbestellen

Günstig wie nie: Das Huawei MateBook D14

Ihr braucht einen mobilen Arbeitsplatz? Dann solltet ihr jetzt zum Huawei MateBook D14 greifen. Dank dem schlanken Design und dem geringen Gewicht passt das MateBook in jeden Koffer. Aktuell bekommt ihr die Standard-Version des D14 für den bisherigen Tiefpreis von nur 649 Euro!

Das bietet euch das Huawei MateBook D14:

Kostenlos dazu: eine kabellose Huawei Bluetooth Maus

Prozessor: Intel Core i5

Speicher: 16 + 512 GB

Grafikkarte: Intel UHD Grafik 620

Vorinstalliertes WIndows 10 Home Edition

HUAWEI MateBook D14 für nur 649 Euro kaufen

Huawei Crazy Week: Bis zu 65% Rabatt auf Top-Geräte

Zu den Angeboten der Huawei Crazy Week