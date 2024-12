Über 90 Euro sparen: Schnappt euch dieses Cozy-Bundle mit 6 aktuellen Spielen für je 2,95 Euro

Aktuell gibt's ein gutes Angebot für Cozy-Fans bei Humble Bundle.

Im Rahmen der anstehenden Wholesome Snack-Show könnt ihr euch aktuell ein Paket aus sechs Cozy-Spielen und einem Soundtrack bei Humble Bundle schnappen. Mit dabei sind ein paar echte Highlights für alle, die es gerne gemütlich beim Zocken haben.

Alle sieben Artikel kommen per Steam auf euren PC und haben einen Gesamtwert von 111,95 Euro. Ihr bekommt das komplette Bundle aber schon ab 20,72 Euro, was lediglich 2,95 Euro pro Artikel bedeutet. Umso schöner, dass vier der sechs Spiele gerade erst in diesem Jahr erschienen sind!

Falls ihr mehr ausgeben möchtet, geht eure Spende an die Organisation World Central Kitchen, die in Krisengebieten nach Naturkatastrophen bei der Nahrungsmittelversorgung unterstützend tätig ist.

Die wichtigsten Eckdaten zum Cozy-Bundle:

Was: Spiele-Bundle „Wholesome Snack 2024“ mit 6 Cozy-Games und einem Soundtrack

Spiele-Bundle „Wholesome Snack 2024“ mit 6 Cozy-Games und einem Soundtrack Preis: Mindestens 20,72 Euro für das gesamte Paket

Mindestens 20,72 Euro für das gesamte Paket Eigentlicher Wert: Insgesamt 111,95 Euro sind alle Inhalte wert

Insgesamt 111,95 Euro sind alle Inhalte wert Bis wann: Das Angebot gilt bis zum 25. Dezember 2024

1:38 Katzenfans, aufgepasst! In neuem Spiel erkennt ihr euren kleinen Schlawiner sofort wieder

Unser Highlight: Little Kitty, Big City

Darum geht es: Im Katzenabenteuer Little Kitty, Big City ist der Name Programm. Als Katzenjunges verirrt ihr euch in einer Großstadt und erkundet die Straßen und Hinterhöfe aus der Perspektive eines neugierigen Vierbeiners.

Ihr streunt durch die Open World und trefft dabei auf andere Tiere, mit denen ihr euch anfreunden könnt. Unterwegs könnt ihr Blumentöpfe von Mauern schubsen, Chaos an Gemüseständen anrichten oder ihr sammelt Hüte. Letzteres lohnt sich besonders, weil ihr als Katze mit Hut herumlaufen könnt. Dem muss wohl nichts weiter hinzugefügt werden.

Little Kitty, Big City ist sogar noch ziemlich frisch und gerade erst am 9. Mai 2024 erschienen und konnte seitdem stolze 95 Prozent positive User-Reviews für sich gewinnen. Normalerweise kostet euch allein dieses Spiel 24,50 Euro. Mit dem Gesamtpaket bei Humble Bundle könnt ihr also wirklich ordentlich sparen.

Alle weiteren Spiele mit ihren User-Scores auf Steam

Minami Lane (98%): Hier gestaltet ihr eine gemütliche Straße mit verschiedenen Läden und sorgt dafür, dass es allen NPCs, Menschen wie Tanukis, in eurer Umgebung gut geht.

Hier gestaltet ihr eine gemütliche Straße mit verschiedenen Läden und sorgt dafür, dass es allen NPCs, Menschen wie Tanukis, in eurer Umgebung gut geht. Rusty’s Retirement (97%): Diese kleine Farming Sim läuft am unteren Rand eures Bildschirms ab, während ihr am PC andere Dinge zu erledigen habt. Perfekt für ein bisschen Ablenkung zwischendurch.

Diese kleine Farming Sim läuft am unteren Rand eures Bildschirms ab, während ihr am PC andere Dinge zu erledigen habt. Perfekt für ein bisschen Ablenkung zwischendurch. Fae Farm (79%): Eine recht klassische Farming Sim in einem magischen Märchen-Setting. Mit dabei ist auch ein Koop-Modus, in dem bis zu vier Leute die 3D-Welt erkunden können.

Eine recht klassische Farming Sim in einem magischen Märchen-Setting. Mit dabei ist auch ein Koop-Modus, in dem bis zu vier Leute die 3D-Welt erkunden können. Fae Farm Soundtrack: Die Musik von Fae Farm gibt’s auch noch mit dazu.

Die Musik von Fae Farm gibt’s auch noch mit dazu. The Ranch of Rivershine (94%): In diesem Early Access-Titel baut ihr euer eigenes Gestüt, züchtet Pferde und nehmt an Wettbewerben teil.

In diesem Early Access-Titel baut ihr euer eigenes Gestüt, züchtet Pferde und nehmt an Wettbewerben teil. Spirit City Lofi Sessions: Hier dreht sich alles um entspannende Lofi-Beats. Es handelt sich eher um ein Tool, das euch mit spielerischen Mitteln mehr Konzentration verschaffen will.

Falls ihr nicht alle Artikel haben möchtet, könnt ihr alternativ auch weniger ausgeben und bekommt dementsprechend nur eine Auswahl. Für 4,70 Euro bekommt ihr beispielsweise Minami Lane und Rustys Retirement.

Was ist Wholesome Snack? Am 10. Dezember findet um 21 Uhr deutscher Zeit das Wholesome Snack-Event statt. Während der Show gibt es jede Menge News, Trailer und Infos zu kommenden Cozy-Spielen.

Was denkt ihr: Auf welches Spiel aus dem Wholesome Snack-Bundle freut ihr euch am meisten?