Katzenfans, aufgepasst! In neuem Spiel erkennt ihr euren kleinen Schlawiner sofort wieder

Little Kitty, Big City ist ein neues, entspanntes Erkundungsspiel, in dem ihr eine niedliche Katze durch eine große Stadt steuert und einen Weg nach Hause sucht.

Dabei könnt ihr allerlei Chaos anrichten und Dinge tun, die Katzen eben so tun. Ihr klettert an Fassaden hoch, freundet euch mit anderen Tieren an und schlaft auf Tastaturen ein. Euren kleinen Vierbeiner könnt ihr zudem mit einer großen Auswahl an lustigen Hüten ausstatten.

Little Kitty, Big City erscheint am 9. Mai für NIntendo Switch, die Xbox-Konsolen und den PC und landet direkt zum Launch im Game Pass.