Bei MediaMarkt und Saturn gibt es ab sofort den Fujifilm Instax Mini Link Fotodrucker als Pikachu Special Edition zu kaufen. Besonders an dieser Edition ist vor allem das Pikachu-Case für den Drucker.



Screenshots der Nintendo Switch drucken: Der Instax Mini Link kann dank seiner anpassbaren App »Instax Mini Link for Nintendo Switch« dazu verwendet werden Screenshots eurer Nintendo Switch zu drucken. Dabei schickt ihr einfach euren Screenshot dank der App auf euer Smartphone und druckt von diesem aus mit dem Instax Mini das Bild. Ein kleines Video wie das funktioniert, seht ihr am Ende der News.



Das Ausdrucken bietet sich natürlich gerade bei Spielen wie New Pokemon Snap an. Damit könnt ihr die hübschen Fotos der Pokemon ausdrucken und zum Beispiel als physisches Album anlegen.



So viel kostet der Instax Mini in der Pikachu Edition: Der Preis liegt für diese spezielle Variante bei 139,99 Euro. Die Lieferung soll ab dem 19. Mai 2021 erfolgen.

