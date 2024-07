Internetgeschwindigkeits-Weltrekord: Forscher schaffen 50.25 TB/s-Download - das wären Baldur's Gate 3, RDR 2 und Fallout 4 in unter einer Zehntelsekunde

Call of Duty ist bekannt für seine gigantisch aufgeblähten Datenmengen und Monsterdownloads.

Okay, ihr habt also schnelles Internet? So schnell wie das hier kann es nicht sein: Eine Forschungsgruppe aus Japan hat es nämlich geschafft, einen neuen Weltrekord in Sachen Internet-Geschwindigkeit aufzustellen.

Der fällt wirklich ganz schön massiv aus und kommt auf den schwindelerregenden Wert von 50,25 TB/s, die da heruntergeladen werden konnten. Damit wären selbst richtige Download-Brocken wie Call of Duty, Baldur's Gate 3 oder Red Dead Redemption 2 in weniger als einer Zehntelsekunde (!) heruntergeladen.

So schnelles Internet gibt's nicht? Gibt's doch: Neuer Weltrekord mit beeindruckenden Zahlen

Darum geht's: PS5 und Xbox Series S/X kommen von Haus aus mit nicht besonders viel Speicherplatz auf der SSD um die Ecke. Was kein Problem wäre, wenn wir große Spiele einfach innerhalb weniger Sekunden herunterladen könnten. Oder gar in Sekundenbruchteilen, wie es die schnellste Internetverbindung der ganzen Welt ermöglicht.

Was ist das für ein Rekord? Japans National Institute of Information and Communications Technology hat es in einem Versuch geschafft, den bisherigen Internetgeschwindigkeits-Weltrekord um satte 25 % zu übertrumpfen. Das ist einer internen Forschungs-Gruppe gelungen, die das Ganze auch noch mit einem standardmäßigen und normal erhältlichen Glasfaserkabel erreicht haben.

So haben sie das geschafft: Um die geradezu wahnwitzigen Geschwindigkeiten von 402 Terabits pro Sekunde und eine Bandbreite von 37,6THz zu erreichen, haben die Forscher*innen 50 Kilometer Kabel und diverse Signalverstärker eingesetzt. Gleichzeitig konnten auch noch neue Wellenlängen genutzt werden, was vorher so wohl nicht möglich war.

Bisher nur ein Experiment: Selbstverständlich werdet ihr jetzt nicht in Bälde mit diesen Geschwindigkeiten eure Spiele herunterladen können – zumal es auch in der aktuellen Hardware zahlreiche technische Flaschenhälse gibt, die das verhindern. Aber immerhin soll dieses Experiment dabei helfen, Datenübertragungen und Internetverbindungen zu verbessern und schneller machen zu können.

Würde man damit Downloads starten können, wäre es auf jeden Fall ein Fest für alle Gamer. Insbesondere in Gegenden mit schwacher Internetverbindung kann es oft richtig an den Nerven zehren, große Spiele wie Fallout 4 mit allen DLCs, Assassin's Creed Valhalla oder eben Call of Duty mit Warzone und Baldur's Gate 3 herunterzuladen. Mit über 50 TB in der Sekunde bräuchtet ihr nicht einmal ein Zehntel einer Sekunde dafür.

Was würdet ihr mit so einer Internetgeschwindigkeit als erstes herunterladen?