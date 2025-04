Nintendo Switch 2 kaufen/vorbestellen: Alle Infos zu Händler und Kontingent im Ticker | Switch 2 aktuell ausverkauft

Ihr wollt die Nintendo Switch 2 kaufen bzw. vorbestellen? Dann erfahrt ihr hier alle Infos dazu,

Wer vorhat, sich eine Nintendo Switch 2 zuzulegen bzw. die Konsole vorzubestellen, ist bei GamePro.de an der richtigen Adresse. In diesem Liveticker halten wir euch stetig auf dem Laufenden und updaten euch darüber, wann und wo ihr die neue Nintendo-Konsole in Deutschland kaufen könnt.

Nintendo Switch 2 - Preis und Release:

Release: 05. Juni 2025

05. Juni 2025 Die Konsole kostet 469,99 Euro (ohne Spiel)

Es gibt zudem ein Mario Kart World-Bundle zum Preis von 509,99 Euro

Nintendo Switch 2 kaufen/vorbestellen - Alle Infos im Liveticker

15:00 Uhr Nintendo Switch 2 in Deutschland ausverkauft Wir müssen diesen Liveticker leider mit einer schlechten Nachricht beginnen: Konnte die Nintendo Switch 2 vor dem Osterwochenende immerhin noch teilweise bei MediaMarkt und Saturn vorbestellt werden, scheinen die aktuellen Kontingente nun erst einmal erschöpft zu sein. Gerade ist die Switch 2 in Deutschland bei sämtlichen Händlern ausverkauft bzw. kann gerade nicht vorbestellt werden. Dies gilt sowohl für die Konsole ohne Spiel als auch für das Mario Kart World-Bundle: Media Markt - ausverkauft

Saturn - ausverkauft

Amazon - ausverkauft

Euronics - ausverkauft

Otto - ausverkauft

Smyths Toys - ausverkauft

Alternate - ausverkauft Wir gehen davon aus, dass es vor dem Launch am 05. Juni noch weitere Preorder-Wellen geben wird, da Nintendo weiterhin im Hintergrund nachproduziert und zudem mit Stornierungen zu rechnen ist. Zudem schreiben sowohl MediaMarkt, also auch Saturn, dass die Nintendo Switch 2 bald wieder vorbestellbar sein wird. Wann das der Fall ist, ist aber aktuell unklar. Wir updaten euch im Liveticker darüber, wann und wo ihr die Konsole bestellen könnt.

0:45 Wir haben die Nintendo Switch 2 ausprobiert - hier ist der Ersteindruck in 45 Sekunden!

Alle Händler, die die Nintendo Switch 2 zum Kauf/zur Vorbestellung anbieten

Die Switch 2 ist außerdem seit dem 8. April über den offiziellen MyNintendoStore vorbestellbar, wie es dort bei den Kontingenten aussieht, ist aber unklar. Jedoch ist die Vorbestellung hier nicht so einfach möglich, da Nintendo harte Regeln dafür aufgestellt hat, die nicht jede Person ohne Weiteres erfüllt. Mehr dazu oben.

Nintendo Switch 2 - Tipp zur Vorbestellung: So kommt ihr schneller an die Konsole

Es kann sich übrigens lohnen, Kunden-Accounts bei diversen Händlern anzulegen. Damit spart ihr beim Bestellvorgang ordentlich Zeit.

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr euch beispielsweise darüber benachrichtigen lassen, wann ihr die Konsole wieder vorbestellen könnt. Dazu müsst ihr euch aber vorher ein Kundenkonto beim jeweiligen Händler erstellen.

Wie sieht's bei euch aus: Habt ihr die Nintendo Switch 2 schon vorbestellen können oder wartet ihr erst einmal ab? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.