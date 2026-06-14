One Piece: Deutsche Sprecher von Ruffy und Ace haben uns im Exklusiv-Interview ihre Lieblingsanimes verraten – und die kennt ihr vermutlich gar nicht

Die beiden Synchronsprecher von Ace und Ruffy tragen außer One Piece auch zwei ganz andere Serien im Herzen. (© Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Auf der Dokomi 2026 bot sich uns die Gelegenheit, mit den beiden deutschen Stimmen hinter den beliebten One Piece-Charakteren Monkey D. Ruffy (Daniel Schlauch) und Portgas D. Ace (Pascal Breuer) zu sprechen.

Dabei haben uns die beiden auch verraten, welche Serien ihre Lieblingsanimes – abseits von One Piece natürlich – sind und von diesen beiden Underdogs habt ihr womöglich noch nie gehört.

Pascal Breuers Lieblingsanime stammt von One Punch Man-Schöpfer, aber ist nicht One Punch Man

Pascal Breuer nannte in seiner Antwort eine Serie, mit der wir nicht gerechnet hätten. Im Vergleich zu Anime-Hits wie One Piece oder Jujutsu Kaisen ist sie nämlich deutlich weniger bekannt: Seine Lieblingsserie ist Mob Psycho 100, die auch vom eigentlichen One Punch Man-Schöpfer ONE stammt.

“Ich mochte die Serie sehr gern, muss ich wirklich sagen, die hat mir sehr gut gefallen. Durfte ich ja auch sprechen (Anmerkung der Redaktion: Pascal Breuer sprach Reigen Arataka) und ich merke aber, dass das hier gar nicht so einen breiten Anklang gefunden hat.”

1:00 In Mob Psycho muss Mob mit seinen übernatürlichen Fähigkeiten sein alltägliches Leben als Mittelschüler bestreiten

Autoplay

Kurze Erklärung, damit es zu keiner Verwirrung kommt: Der aktuelle Manga von One Punch Man von Yusuke Murata ist genau genommen eine Rekreation des namensgebenden Original-Webcomics von ONE, das nun in Zusammenarbeit mit Yusuke Murata neu gezeichnet und erzählt wird.

Worum es in Mob Psycho 100 geht

Die Geschichte von Mob Psycho 100 dreht sich um den jungen Mittelschüler Shigeo "Mob" Kageyama, der über unglaublich starke Esper-Fähigkeiten verfügt. Seine übernatürlichen Kräfte und epischen Auseinandersetzungen mit bösen Geistern oder Dämonen stehen jedoch nicht im Vordergrund der Geschichte, sondern das Erwachsenwerden.

Mob arbeitet als Assistent an der Seite seines betrügerischen Mentors Reigen Arataka und versucht mit seinen übernatürlichen Kräften, seinen schulischen Alltag und Herausforderungen im Leben zu meistern.

Das Wichtigste für Mob ist es, seine Fähigkeiten unter Kontrolle zu bringen, um vielleicht eines Tages seiner Kindheitsfreundin Tsubomi Takane seine Liebe gestehen zu können.

Bei seinem liebsten Anime hat Daniel Schlauch sogar selbst Regie geführt

Auch Daniel Schlauchs Antwort hat uns überrascht, denn bei seinem allerliebsten Anime handelt es sich um eine Serie, die womöglich kaum jemand kennt oder schon wieder vergessen hat: ID: Invaded.

Bei ID: Invaded hat Schlauch selbst Regie geführt. In unserem Interview spricht Schlauch darüber, wie sehr die ihn Arbeit an der Serie "geflasht" hat und wie sehr er in den Anime eingetaucht ist.

Hier könnt ihr den Trailer von ID: Invaded mit deutscher Synchro anschauen:

1:39 In ID: Invaded taucht der Meisterdetektiv in Saikaido in die dunklen Mordabsichten von Verbrechern ein

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Worum es in ID: Invaded geht

ID: Invaded erzählt die Geschichte von Akihito Narihisago alias Saikaido, einem brillanten Meisterdetektiv, der Teil einer speziellen Polizisten-Einheit ist und wegen eines Mordes eigentlich im Gefängnis sitzt.

Narihisago wird trotz seiner Inhaftierung damit beauftragt, in unterschiedliche Id Wells einzutauchen. In der Welt von ID: Invaded gibt es sogenannte Id Wells, gedankliche Konstrukte eines Menschen, der Morde begangen hat oder begehen wird – also die Gedankenwelt eines Serienkillers.

Narihisago soll diese Id Wells betreten und Informationen aus dieser abstrakten Gedankenwelt zu extrahieren, um mögliche potenzielle Opfer zu retten und weitere Morde zu verhindern.

Weshalb ID: Invaded bis heute noch Daniel Schlauch zum Weinen bringt und was genau sich hinter Akihito Narihisagos Trauma verbirgt, erfahrt ihr auf der nächsten Seite.