Beliebter Isekai-Anime kehrt mit Traumbewertung zurück und räumt einen IMDB-Schnitt von 9.3 ab

Da können einem schon mal die Freudentränen kommen, bei solchen Bewertungen wie sie dieser Anime hat.

Die erste Staffel von Re Zero - Starting Life in Another World wurde 2016 veröffentlicht, dann gab es zwischendurch immer wieder Wartezeiten von knapp vier Jahren. Zwischen Season 3 und Season 4 lag jetzt nur wenige Zeit, aber die Qualität des Comebacks weiß offenbar wieder sehr zu überzeugen.

Re Zero - Starting Life in Another World räumt mit Staffel 4 IMDB-Traumwertungen ab

Auf IMDB können Nutzer*innen nicht nur Filme und ganze Serien oder deren Staffeln, sondern auch jede einzelne Episode bewerten – und tun das auch eifrig. So lässt sich oft recht schnell ein guter Eindruck davon gewinnen, wie Fans eine neue Season finden, wenn die an den Start geht.

1:57 Re:Zero Staffel 4-Trailer steigert die Vorfreude auf den Rest von Season 4

Autoplay

Im Fall von Re Zero - Starting Life in Another World kommen die ersten Folgen der vierten Staffel bisher sehr gut beim Publikum an. Season 4 umfasst insgesamt wohl 19 Episoden, von denen 10 schon veröffentlicht wurden. Insgesamt steht die Staffel jetzt bei einem Durchschnitts-Score von stolzen 9.3.

Nur drei Folgen liegen dabei unter 9, alle anderen darüber. Wir haben es hier also mit einer offenbar sehr ausgewogenen und gleichzeitig auch noch sehr gelungenen Season zu tun.

Gelobt wird allgemein das Charakter-Writing und die Story, aber auch die Emotionalität.

Darum geht's: In Re: Zero - Starting Life in Another World wird (wie bei Isekai-Anime üblich) die Hauptfigur plötzlich in eine fremde, rätselhafte Welt transportiert. Obendrein stellt der Gymnasiast Subaru Natsuki fest, dass er die Zeit zurückdrehen kann, wenn er gestorben ist.

Er freundet sich mit den Bewohner*innen des Reiches an und versucht, Emilia zu helfen, die die nächste Herrscherin des Königreichs Lugunica werden könnte. Subaru zieht in einer Villa als Butler ein und nutzt seine neue Fähigkeit nach bestem Wissen und Gewissen – aber nur er erinnert sich an die Zeit, die er zurückdreht.

Staffel 4 von Re: Zero - Starting Life in Another World dreht sich um die Reise zum Pleiades Wachturm, die sich herausfordernder gestaltet, als zunächst vermutet.

Ihr könnt euch die gesamte Serie entweder bei Crunchyroll oder Amazon Prime zu Gemüte führen.

Habt ihr die vierte Staffel von Re: Zero - Starting Life in Another World auch schon angefangen und wenn ja: wie gefällt sie euch?