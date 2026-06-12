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Re:Zero Staffel 4-Trailer steigert die Vorfreude auf den Rest von Season 4

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Re:Zero Staffel 4-Trailer steigert die Vorfreude auf den Rest von Season 4

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David Molke
12.06.2026 | 12:12 Uhr

Re: Zero - Starting Life in Another World geht mit Staffel 4 weiter und kommt bisher sehr gut an. Die Season heimst jetzt schon absolute Top-Wertungen auf IMDB ein und steht dort aktuell bei einem User-Score von sagenhaften 9.3. Es kommen aber auch noch einige Folgen, auf die ihr euch freuen könnt.
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