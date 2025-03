Mass Effect für den Schreibtisch? Oh ja! Dieses Brettspiel-Highlight ist ein Muss für jeden wahren Sci-Fi-Fan!

Dieses Brettspiel vereint Sci-Fi und komplexe Spielmechanik in einem atemberaubenden Tabletop!

ISS Vanguard ist DAS Brettspiel, dass ich jedem Sci-Fi-Fan empfehlen MUSS. Es vereint ein tiefgründiges Spielerlebnis mit einer überaus komplexen Spielmechanik und dabei gibt es einem auch den absoluten Mass Effect Vibe – was unter anderem zu meinen absoluten Lieblingsspielen gehört! Ich hab mir dieses Tabletop-Meisterwerk damals zum vollen Preis geholt, aber ihr könnt aktuell bei Amazon so richtig Geld sparen!

Das ideale Kampagnen-Brettspiel für Sci-Fi-Fans

Stellt euch vor, ihr seid Teil einer Crew auf dem Raumschiff ISS Vanguard, und eure Mission ist es, fremde Welten zu erkunden, um das Überleben der Menschheit zu sichern. Ihr müsst als Team zusammenarbeiten, Entscheidungen treffen, Ressourcen managen und gefährliche Missionen auf fernen Planeten durchführen. Jeder Spieler übernimmt dabei eine wichtige Rolle – sei es als Sicherheitschef, Wissenschaftler oder Techniker.

Auf euch warten eine Vielzahl an coolen Charakteren und liebevoll gestaltete Spielmaterialien!

Das Besondere an ISS Vanguard ist, dass es ein kooperatives Kampagnenspiel ist. Das heißt, ihr spielt zusammen, nicht gegeneinander! Gemeinsam müsst ihr Herausforderungen meistern, euch gegen feindliche Gefahren wappnen und dafür sorgen, dass das Schiff reibungslos läuft.

Wie wird dieses Brettspiel-Meisterwerk gespielt?

Im Grunde lässt sich das in zwei Phasen aufgeteilt: In eine Schiffs- und eine Landungsphase:

In der Schiffsphase habt ihr die Kontrolle über das Raumschiff und müsst entscheiden, wie ihr die verschiedenen Sektoren verwaltet. Jede Abteilung – von Sicherheit über Technik bis Wissenschaft – hat ihre eigenen Aufgaben und Spezialgebiete, die zusammenarbeiten müssen. Ihr werdet Aufgaben erledigen, Ressourcen sammeln und euch auf die nächste Mission vorbereiten.

Jeder Mass Effekt Fan wird mir zustimmen, dass dieses Spiel einfach den absoluten Sci-Fi Vibe an jeden Spieltisch bringt!

In der Landungsphase geht’s dann richtig zur Sache: Ihr erreicht neue Planeten, landet dort und bereitet euch auf Erkundungsmissionen vor. Hier wird das taktische Denken gefragt – jeder Schritt zählt! Ihr stellt eure Crew zusammen, wählt das richtige Landegerät und macht euch auf, das Unbekannte zu entdecken.

Tiefgründige Kampagne mit fesselnden Dialogen!

Was ISS Vanguard für mich so besonders macht, ist die tiefe und spannende Story, die euch durch das ganze Spiel begleitet. Die Entscheidungen, die ihr trefft, beeinflussen den Verlauf der Kampagne, und das Logbuch, das die Ereignisse festhält, fühlt sich wirklich an wie ein intergalaktisches Abenteuer.

Mit über 100 verschiedenen Crew-Mitgliedern, die ihr im Laufe des Spiels kennenlernen könnt, gibt es immer wieder neue Überraschungen und Wendungen. Die Charaktere haben alle ihre eigenen Fähigkeiten und Geschichten, die das Spiel unglaublich abwechslungsreich machen.

Neben einer Vielzahl an beeindruckender Karten warten auch coole Miniatur-Figuren auf euch!

Und wenn ihr ein Fan von epischen Science-Fiction-Geschichten seid, dann kommt die Atmosphäre bei ISS Vanguard garantiert nicht zu kurz. Ihr werdet richtig in die Welt des Spiels eintauchen, die Dialoge zwischen den Charakteren werden die Story lebendig machen, und jeder Schritt fühlt sich wie ein bedeutender Teil einer größeren Erzählung an.