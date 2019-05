Es ist bei weitem nicht das erste Mal, dass jemand die väterlichen Qualitäten von Son Goku in Frage stellt. Schließlich ist der Held ständig damit beschäftigt, übermächtige Feinde zu verprügeln (oder tot zu sein), während Chi-Chi (oder eben Piccolo) sich komplett um den Nachwuchs kümmert.

Aber dass auch Dragon Ball-Erfinder Akira Toriyama seinen Senf zu diesem Thema dazu gibt, ist eher selten.

Im offiziellen Manga zum Kinofilm Dragon Ball Super: Broly gibt es auch eine Frage-Antwort-Runde mit Toriyama, wo es unter anderem auch um Son Gokus Versäumnisse als Elternteil geht. (Übersetzung via Cipher)

