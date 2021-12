Bei den Game Awards 2021 wurde natürlich das Game of the Year 2021 vorgestellt. In diesem Jahr geht der Titel an ein absolutes Koop-Meisterwerk: It Takes Two. Das Spiel der A Way Out-Macher ist damit das beste des Jahres und hat sich gegen hochrangige Konkurrenz wie Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, Metroid Dread und Deathloop durchgesetzt.

Wie großartig das Spiel ist, zeigt unser It Takes Two-Test. In der GamePro-Prüfung erhält es eine herausragende Wertung von 90 Punkten und unsere Autoren Tobias Veltin und Dennis Michel kommen zum Fazit: "It Takes Two ist ein fantastisches Koop-Abenteuer im Pixar-Look, das uns mit seinen kreativen und spaßigen Gameplay-Ideen überwältigt hat."

Worum geht es in It Takes Two? Ihr werdet in die Rolle des Ehepaars Cody und May versetzt. Dieses wohnt mit seiner kleinen Tochter Rosie in einem Häuschen im Stadtrand-Idyll. Allerdings kriselt es in der Beziehung der beiden heftig und es folgt die Scheidung.

Rosie nimmt die Entscheidung nicht gut auf, zieht sich in den Schuppen des Hauses zurück und weint. Ihre Tränen fallen auf zwei Puppen, was dazu führt, dass sich ihre Eltern Cody und May in diese verwandeln. Nun müssen die beiden versuchen in die echte Welt zurückzukehren und mithilfe des Paartherapeuten Dr. Hakim, der eigentlich ein magisches Buch ist, ihre Ehe zu reparieren.