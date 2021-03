Am 30. April 2021 erscheint New Pokémon Snap für die Nintendo Switch und damit ihr es pünktlich zum Release in den Händen haltet, könnt ihr es vorbestellen. Beim Nachfolger des beliebten N64-Spin-offs dreht sich wieder alles darum die Pokémon zu fotografieren.



Amazon mit Bundle-Option: New Pokémon Snap könnt ihr bei den üblichen Händlern vorbestellen. Amazon bietet das Spiel dabei sogar in einem Bundle mit 12 Monate Nintendo Switch Online an.

New Pokémon Snap kaufen:

Das erwartet euch mit New Pokémon Snap

Wie bereits erwähnt, geht es vor allem darum Pokémon in der freien Natur zu fotografieren. Die Pokémon fotografiert ihr dabei aus der Ego-Perspektive und füllt damit den Fotodex. Je nachdem wie zentral oder in welcher Pose ihr die Pokémon erwischt, bekommt ihr entsprechende Punkte.



Natürlich gibt es die Punkte nicht einfach nur in der offenen Welt zu sehen, manche verstecken sich auch oder sind nur durch das Auslösen besonderer Events zu sehen.



Schlussendlich geht es darum von jedem Pokémon das perfekte Foto zu machen und somit die meisten Punkte von allen zu erhalten.

