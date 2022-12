Die größten Streamer können mehr als nur Videospiele: Schaut Trymacs beim Fußball zu!

Die Fußball WM ist schon wieder vorbei, aber mehr Fußball gibt es bald bei Joyn. Dabei handelt es sich aber nicht um ein normales Fußballturnier: In „Der große Kick“ treten bekannte Streamer in sechs Teams bei unterschiedlichen Fußball-Challenges gegeneinander an. Professionelle Spieler sind hier nicht dabei – aber professionelle Entertainer!

Am 29. Dezember könnt ihr euch live anschauen, wie sich die Streaming-Größen bei „Bubble Football“ oder dem „menschlichen Tischkicker“ schlagen. Welche Challenges es geben wird und wer diese bestreiten muss, erfahrt ihr erst im Stream, Unterhaltung ist aber mit Sicherheit geboten.

Schaltet um 17:00 Uhr ein und findet heraus, welches Team am Ende als siegreich hervorgeht. Alles live, kostenlos und komplett ohne Registrierung nur bei Joyn.

Trymacs, Amar, MontanaBlack: Diese Streamer sind am Start

Organisiert wird das alles von Trymacs, der auch als Kapitän seines eigenen Teams antritt. Die anderen Teams werden geleitet von Rewinside, Abugoku, Marc Eggers, Fritz Meinecke und Amar. Auch MontanaBlack ist mit am Start, allerdings nicht als Spieler, sondern als Field-Reporter. Weiterhin wird das Spiel kommentiert von Moderator Marc Gebauer und Reporter Konni Winkler.

Hier eine komplette Liste der Teams bestehend aus Twitch-Streamern, Youtube-Stars und vielen anderen Internetpersönlichkeiten. Sogar Trymacs Bruder ist mit dabei:

Team Trymacs:

Chefstrobel

Rumathra

Nici Stemmler

Hanky

Hanna Tulnik

Aditoro

Repaz

Team Amar:

Shpendi

Inscope21

Tim Gabel

Sascha Hellinger

Honeypu

Jonas Ems

Pain

Team Rewinside:

Papaplatte

Niekbeats

Marius Angeschrien

Sturmwaffel

Mexify

Annitheduck

Younes

Team Fritz:

Fabio Schäfer

Survival Mattin

Sascha Huber

Otto Bulletproof

Starletnova

Dave

Max

Team Eggers:

Pietro Lombardi

Stephan Gerick

Adam Skyline TV

Dennis Wolter

Benni Wolter

Iratsch TV

Manny Marc

Team Abugoku:

Breitenvornberg

Mehdi

Viscabarca

Flying Uwe

Xfibii

Erne

Inoizy