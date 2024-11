Schüler liefert beeindruckende Jujutsu Kaisen-Zeichnung in der Prüfung, aber bekommt 0 Punkte

Jujutsu Kaisen-Fans können nicht verstehen, warum der Schüler nicht wenigstens ein paar Punkte bekam.

Stellt euch vor, ihr gebt euch so richtig viel Mühe und liefert ein wirklich beeindruckendes Ergebnis in einer Prüfung ab, bekommt aber trotzdem null Punkte. Da würden sich die allermeisten Menschen wohl ziemlich ärgern, aber in diesem Fall ist es trotz der sehr gelungenen Jujutsu Kaisen-Zeichnung leider total gerechtfertigt. Auch wenn das viele Fans ganz anders sehen dürften.

Jujutsu Kaisen-Fan gibt in Prüfung richtig gute Zeichnung ab, aber die geht komplett am Thema vorbei

Darum geht's: Eigentlich soll diese Person hier in einer englischsprachigen Prüfung einen Beitrag dazu schreiben, warum irgendwer "der Stärkste" ist und das gut begründen. Dabei soll anhand von Beispielen erklärt werden, welche Fähigkeiten und Qualitäten dabei helfen, Herausforderungen zu überwinden und andere zu inspirieren.

Aber statt die Aufgabe schriftlich zu erledigen, lieferte die Person hinter dem TikTok-Account Suslyane_moloko eine Jujutsu Kaisen-Zeichnung ab. Mit beeindruckendem Fingerspitzengefühl wurde hier offenbar Gojo gezeichnet. Der sagt in einer Sprechblase lediglich "Nah, I'd win." also in etwa "Nein, ich würde gewinnen".

Hier könnt ihr euch das Bild ansehen:

Hier seht ihr die Jujutsu Kaisen-Zeichnung (Bild: tiktok.com/@suslyane_moloko_/photo/7429012909318999301).

Das kommt beim Lehrer gar nicht gut an: Für diese Arbeit bekommt der Schüler oder die Schüler*in eine Bewertung von 0/20 Punkten. Dazu hagelt es noch einen Kommentar, der nicht eindeutiger sein könnte:

"Entschuldige bitte??? Irrelevant für das Thema!"

Ganz offensichtlich wurde hier einfach komplett das Thema verfehlt. Da es sich bei dem Test oder der Arbeit anscheinend nicht um den Kunstunterricht gehandelt hat, kann der Jujutsu Kaisen-Fan mit seinem Werk so gar nicht punkten.

Das sagt die Community

Die meisten diskutieren direkt, ob Gojo nun wirklich der Stärkste ist, oder ob es nicht doch eher Yoriichi oder Sukuna sein müssten. Viele Kommentare drehen sich auch darum, dass der oder die Lehrer*in Sukuna-Fan sein muss – anders könne das Ergebnis nicht erklärt werden. Bemängelt wird auch, dass es nicht einmal einen Punkt für die gute Zeichnung gegeben habe.

"Dude, vergiss den Lehrer, wir geben dir definitiv 100 Punkte."

Ist das wirklich echt? Ob dieser Mensch hier tatsächlich so eine Zeichnung in dieser Prüfung abgegeben hat, wissen wir nicht. Es lässt sich leider nicht so einfach überprüfen, wir halten es aber durchaus für möglich. In den Kommentaren wird allerdings darauf hingewiesen, dass die Schrift der Lehrkraft relativ ähnlich aussieht wie die, in der der Name auf das Blatt Papier geschrieben worden ist.

Was sagt ihr dazu? Hättet ihr so einem Kunstwerk Punkte gegeben, auch wenn es eigentlich am Thema vorbeigeht?