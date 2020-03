Just Cause-Studio teast geheimnisvollen Horror-Shooter an

Avalanche Studios hat in den letzten Jahren vor allem an Spielen wie Just Cause 4 oder Mad Max gearbeitet. Innerhalb der Firmenstruktur gibt es aber auch weitere Studios, darunter Systemic Reaction. Die haben letztes Jahr den Coop-Shooter Generation Zero veröffentlicht. Jetzt hat der Entwickler ein neues Spiel angekündigt.

Horror, Shooter und verschneite Höhlen

Das Spiel hat bisher weder einen Namen noch wurden die Plattformen, für die es erscheinen soll, genannt. Einzige Hinweise darauf, was es sein könnte, liefert der Teaser.

Was zu sehen ist: In dem Video ist eine verschneite Höhle zu sehen, in die die Kamera langsam rein fährt. Währenddessen sind im Hintergrund verschiedene Kampfgeräusche zu hören, die immer lauter werden. Je näher die Kamera an die Höhle kommt, umso mehr sind auch weitere Geräusche zu hören. Darunter auch Gebrüll, vielleicht von Monstern.

Danach folgen nur noch sehr schnelle Schnitte, in denen aber kurz eine Schusswaffe zu erkennen ist. Dieser kurze Moment lässt uns vermuten, dass es sich bei dem Spiel um einen Shooter handelt.

Zusammenhang mit Generation Zero? Das wäre auch nicht allzu weit hergeholt, da Entwickler Systemic Reaction mit Generation Zero in dem Genre bereits Erfahrung gesammelt hat. Zudem könnte das neue Spiel auch direkt mit dem Spiel zu tun haben, da es nicht abwegig wäre in einem Schweden-Setting auf eine verschneite Höhle zu treffen. Jedoch gab es bei Generation Zero keine Monster sondern Roboter als Gegner. Inwiefern und ob überhaupt beide Spiele miteinander zusammenhängen deswegen bleibt abzuwarten.

Cross- oder Next-Gen? Auch ungewiss ist wann es erscheinen könnte. Da es sich bei dem Spiel um einen wahrscheinlich kleineren Titel handelt, könnte es noch dieses Jahr oder vielleicht Anfang des nächsten Jahres erscheinen. Deshalb wäre eine Cross Gen-Umsetzung für das Spiel durchaus möglich. Zwischen der Ankündigung und der Veröffentlichung von Generation Zero vergingen auch nur knapp neun Monate.