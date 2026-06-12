Kostenloses Anime-Dating-Spiel geht mit absurder Prämisse komplett viral – und das Ende macht es nicht besser

Dass die Männer Kakerlaken sind, ist nicht einmal das Schockierende an der Geschichte. (© Earth Corporation)

In der Welt der Anime-Dating-Spiele scheint nahezu nichts unmöglich zu sein – es gibt zig unterschiedliche und ungewöhnlichen Prämissen.

Ein solches Dating-Spiel sorgt derzeit wegen ihrer absurden Prämisse rund um Kakerlaken und ein schockierendes Ende in der Community für vesibders großes Aufsehen: das kostenlose Otome Game "Gokigen Lovely Days".

Als Otome Games werden hauptsächlich Dating-Spiele bezeichnet, die sich hauptsächlich an Frauen richten und oft auch eine weibliche Hauptfigur beinhalten, die von mehreren männlichen oder weiblichen Figuren umschwärmt wird.

Worum es in Gokigen Lovely Days geht

Bei Gokigen Lovely Days handelt es sich um ein kostenloses Dating-Spiel (via Browser) der Earth Coporation, einem japanischen Hersteller von Pflanzenschutzmitteln und Hygieneartikeln.

In diesem Spiel schlüpfen Spieler*innen in die Rolle einer einsamen jungen Protagonistin, die nach Tokyo gezogen und bei der Firma Earth Corporation als neue Mitarbeiterin eingestiegen ist.

An einem regnerischen Juni-Tag flüchtet die Protagonistin vor dem stürmischen Regen und begibt sich – je nach der Wahl des Spielers oder der Spielerin – in einen Park oder in ein Café, wo sie dort die vier unterschiedlichen männlichen Romanzen-Kandidaten kennenlernt.

Hier der offizielle Trailer zum Spiel, den ihr auf YouTube anschauen könnt:

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Von da an besteht das Spiel aus den Genre-typischen Gameplay-Elementen, etwa Nachrichten mit den einzelnen Kandidaten austauschen, Gespräche führen und Zeit mit ihnen Zeit verbringen, um die Zuneigungs-Anzeige zu erhöhen und letzten Endes mit ihnen eine romantische Beziehung einzugehen.

Was Gokigen Lovely Days so absurd macht

Was Gokigen Lovely Days so absurd macht, ist nicht die eigentliche Prämisse, sondern die männlichen Kandidaten selbst. Bei diesen handelt es sich nämlich nicht um menschliche Kandidaten, sondern Kakerlaken(!) in menschlicher Gestalt.

Das Ziel Spieler*innen ist es also, sich einen der vier Kakerlaken-Männer als Beziehungspartner auszusuchen und letzten Endes mit ihm eine romantische Beziehung einzugehen.

Als ob das nicht schon absurd genug ist, werden alle vier Kandidaten von lediglich einem einzigen Synchronsprecher vertont – es ist niemand geringeres als der legendäre japanische Sprecher Yuki Kaji, die Stimme hinter Eren Yaeger und Shoto Todoroki aus My Hero Academia.

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Das unvermeintliche und schockierende Ende des Spiels

Die Kakerlaken-Männer sind jedoch nicht der einzige Grund, warum dieses neue Dating-Spiel für so viel Aufsehen gesorgt hat. Sondern auch die Triggerwarnung des Spiels und das Ende der vermeintlich romantischen Geschichte der Protagonistin.

Bereits zu Beginn des Spiels werden Spieler*innen gewarnt, dass das Spiel sehr verstörende Inhalte enthält und Personen, die empfindlich sind oder ein schwaches Herz haben, das Spiel lieber vermeiden sollten.

Spoilerwarnung! In den nächsten Abschnitten befinden sich Spoiler zum Ende des Spiels.

Die Warnung bezieht sich auf das schockierende und etwas verstörende Ende des Spiels, das ebenfalls für großes Aufsehen gesorgt hat.

Denn obwohl Spieler*innen den Großteil der Zeit im Spiel damit verbringen, Zuneigung von den einzelnen Kandidaten zu bekommen und eine romantische Beziehung aufzubauen, endet die Geschichte immer auf dieselbe Art: die Protagonistin lehnt den Kandidaten ab und besprüht ihn mit Insektenschutzmittel der Firma – was für den Kakerlaken-Mann stets tödlich endet.

Warum es Gokigen Lovely Days gibt

Gokigen Lovely Days ist Bestandteil einer Werbekampagne für Earth Corporations Insektenschutzmittel. Warum sie ausgerechnet ein Dating-Spiel gewählt haben, ist aktuell noch unklar.

Gokigen Lovely Days ist momentan nur auf Japanisch verfügbar und wird womöglich auch nicht ins Englische oder ins Deutsche übersetzt werden, da es sich hierbei um eine Werbung für den japanischen Markt handelt.

Welche ungewöhnlichen Spiele-Prämissen sind euch im Kopf geblieben oder möchtet ihr aus eurem Gedächtnis löschen?