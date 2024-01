Kampf um Hogwarts: Das offizielle Harry Potter-Brettspiel gibt’s jetzt besonders günstig bei Amazon

Mit dem Harry Potter-Brettspiel kämpft ihr euch im Koop durch alle sieben Schuljahre in Hogwarts.

Ihr wollt ein Spiel, das euch die gesamte Geschichte von Harry Potter über alle sieben Schuljahre hinweg nachspielen lässt, und das auch noch im Koop für bis zu vier Spieler*innen? Dann seid ihr bei dem Brettspiel Harry Potter: Kampf um Hogwarts an der richtigen Adresse, das gerade bei Amazon im Angebot ist: Ihr bekommt 29 Prozent Rabatt und zahlt damit statt 54,99€ (UVP) nur noch 39,08€ inklusive Versand.

Günstiger bekommt ihr das Spiel laut Vergleichsplattformen gerade nirgendwo. Neben dem Hauptspiel gibt es übrigens auch die beiden Erweiterungen, die neue Zauber, Tränke, Monster und Mechaniken ins Spiel einführen, bei Amazon im Angebot:

Was bietet das Harry Potter-Brettspiel?

Harry Potter: Kampf um Hogwarts ist ein kooperatives Deckbuilding-Kartenspiel, das mit den Filmlizenzen ausgestattet ist.

7 Jahre Kampf gegen Voldemort: In Harry Potter: Kampf um Hogwarts verteidigt ihr als Harry, Ron, Hermine und Neville gemeinsam die Zauberschule gegen Voldemort, und zwar über alle sieben Schuljahre hinweg. Das Spiel ist in sieben kleinere Spiele unterteilt, in denen ihr verschiedene Herausforderungen meistert und beispielsweise Sirius Black helft oder euch mit Dolores Umbridge anlegt. So erlebt ihr die gesamte Geschichte der Vorlage nach.

Kooperativer Deckbuilder: Spielerisch handelt es sich im Wesentlichen um einen kooperativen Deckbuilder. Im Spielverlauf bauen also alle ihr eigenes Deck mit Karten auf, die den Einsatz bestimmter, zum jeweiligen Charakter passender Fähigkeiten ermöglichen. Zusammenarbeit ist dabei wichtig: Nur wenn die Fähigkeiten der Charaktere geschickt miteinander kombiniert werden, habt ihr gegen Voldemort eine Chance.

Spielt die Figuren aus den Filmen: Harry Potter: Kampf um Hogwarts punktet aber nicht nur spielerisch, sondern auch optisch. Das Brettspiel ist mit der offiziellen Filmlizenz ausgestattet, weshalb die insgesamt 252 Karten größtenteils mit Motiven verziert sind, die direkt aus den Filmen stammen. Bei den vier Hauptfiguren ändert sich natürlich auch über die sieben Schuljahre hinweg das Aussehen.

