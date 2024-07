Spieler lässt Farbeimer auf PC stehen und vergisst den Raum zu schließen - seine Katze rennt hinein und sorgt für einen wahrgewordenen Albtraum

Katzen, teures Equipment und Wandfarbe sind offenbar keine gute Kombination.

Habt ihr ein Haustier, besonders eine Katze, wisst ihr um die Schwieriegkeiten die das kleine Wollknäuel gelegentlich mit sich bringt: Angeknabberte Kabel, vollgehaarte Tastaturen und Angriffe auf den Fernseher sind keine Seltenheit. Es geht aber auch noch viel schlimmer, wie ein Redditor jetzt gezeigt hat.

Katze + Wandfarbe = Kaputter Gaming-PC

Die Geschichte stammt von User tarheel343 und wurde auf Reddit geteilt. Zentrum des Posts ist ein Foto von einem Schreibtisch, auf dem ein großer Gaming-PC, ein Monitor sowie Maus, Tastatur und mehr stehen. Bis auf den Monitor ist so ziemlich alles voller flüssiger Wandfarbe, die offenbar aus der Malerschale kommt, die auf dem PC-Gehäuse platziert ist.

Dazu schreibt der User:

"Lektionen gelernt:

1. Legt keine Farbwanne auf eure sehr teure Hardware

2. Schließt eure Katze vor dem Streichen aus dem Zimmer aus."

Das Bild sieht wirklich wie ein wahr gewordener Albtraum aus. Dementsprechend gibt es in den Kommentaren viel Mitleid für den Unglücksraben. Auch ein wenig Galgenhumor darf natürlich nicht fehlen. -Laffi- schreibt beispielsweise:

"Fun Fact. Manche Mauspads, Tastaturen und sogar Gehäuse können so aussehen. Kunst und Design nennen sie das."

So ging es weiter: tarheel343 ist unterdessen natürlich weniger zum Scherzen aufgelegt. Immerhin sind in dem PC etwa eine RTX 3080 und ein Ryzen 5800X verbaut. Das Setup zu ersetzen, könnte also richtig teuer werden. Glück hatte er offenbar bei seinem OLED-Monitor, der wie durch ein Wunder nichts abbekommen hat. Auch das Gehäuse hat seine Schutzfunktion gut erfüllt.

Zumindest ein kleines Happy End gibt es auch. Tags darauf meldet sich der User erneut zu Wort und schreibt:

"Ich bin wirklich dankbar für alle Ratschläge. Ich war gestern so in Panik, aber jetzt bin ich ziemlich zuversichtlich, dass ich die Dinge weitgehend wieder in den Griff bekomme."

Am Ende ist tarheel343 also mit einem blauen Auge davongekommen. Ob er die Wand jemals fertig gestrichen hat, ist allerdings nicht überliefert.

Habt ihr schonmal etwas ähnliches mit euren Haustieren erlebt? Oder wurde eure Hardware bisher von solchen Unfällen verschont? Erzählt uns eure besten Geschichten in den Kommentaren!