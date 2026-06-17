"Haltet den Mund! Das ist Japan": Japanische Staatsministerin stellt sich gegen Anime- und Manga-Zensur

Eine japanische Politikerin geht als Stimme für den Schutz "ursprünglicher" Anime-Fassungen viral. (© Eiichiro Oda / Toei Animation)

Während der NicoNico Chokaigi 2026 – einer der größten Fan-Messen Japans – hat eine Politikerin einen Gedanken formuliert, der seither durch die internationale Anime-Community geistert. Kimi Onoda, Japans Ministerin für wirtschaftliche Sicherheit und zuständig für die "Cool Japan"-Strategie, stellte sich gegen Versuche, Anime und Manga für ausländische Märkte umzuschreiben.

Die Community übersetzt ihre Aussage dabei mit "Haltet den Mund, das ist Japan!" – wobei auch die Übersetzung als "genug ist genug" möglich ist.

3:33 Ufotable zeigt im neuen Teaser-Trailer alle geplanten Anime-Projekte für 2026 und 2027

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Kimi Onoda: Eine Otaku im Kabinett

Unabhängig davon ist Onodas Linie klar: Der Staat werde japanische Inhalte "mit entschlossener Haltung schützen", wenn sie nach ausländischen Maßstäben angegriffen würden. Den weltweiten Erfolg der Branche führte sie dabei nicht auf staatliche Vorgaben zurück, sondern auf die Begeisterung der Studios und Fans.

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Onoda ist mit 43 Jahren eines der jüngsten Mitglieder im Kabinett von Premierministerin Sanae Takaichi und bezeichnet sich selbst als Otaku, also als bekennenden Fan von Anime, Manga und Spielen. Vor ihrer Politkarriere war sie nach eigenen Angaben in der Produktion von Doujinshi (selbstverlegte Fan-Manga) im LGBT-Bereich aktiv (via Automaton Media).

Seit Oktober 2025 verantwortet sie neben der wirtschaftlichen Sicherheit auch geistiges Eigentum und die "Cool Japan"-Strategie – Japans Programm zur Vermarktung der eigenen Popkultur im Ausland.

Worum es im Streit eigentlich geht

Hinter dem Statement steht eine länger schwelende Debatte. Im Zentrum stehen westliche Lokalisierungsfirmen – Studios, die japanische Werke für andere Märkte übersetzen und anpassen. Mal wird ein Dialog entschärft, mal Fanservice zurückgefahren – Eingriffe, die ein Teil der Community seit Jahren kritisiert.

Hinzu kommt finanzieller Druck: Mehrere japanische Plattformen für nicht jugendfreie Inhalte, darunter DLsite und Melonbooks, verloren laut AEC zeitweise die Unterstützung von Visa und Mastercard und wichen auf eigene Bezahlsysteme aus.

Parallel drängt der UN-Frauenrechtsausschuss CEDAW Tokio seit Jahren, einzelne Darstellungen schärfer zu kontrollieren – Branche und Politik halten dagegen, es gehe um Fiktion, an der keine realen Personen beteiligt seien.

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Community schließt sich an

In sozialen Netzwerken wurde Onodas Haltung breit geteilt; gerade mit der "This is Japan!"-Aussage, die manche von euch vielleicht an den Schlachtruf aus dem Film "300" erinnert, gewinnt die Ministerin die Herzen der Community.

"Pagan_GMR" drückt etwa Respekt für die klare Linie aus, die Onoda hiermit durchzieht – schließlich ist der Juni passenderweise in Japan auch der Monat der Kunstfreiheit.

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Ohnehin decken sich Onodas Aussagen mit der offiziellen Regierungslinie. Bis 2033 soll der Auslandsmarkt für japanische Inhalte kräftig wachsen – ausdrücklich unter der Prämisse, kreative Werke nicht von staatlicher Seite anzutasten. Ob aus der klaren Rhetorik konkrete Schutzmaßnahmen werden, bleibt indes vorerst offen.

Wie steht ihr zu Lokalisierungen, die Inhalte für den westlichen Markt verändern – sind sie eine sinnvolle Anpassung oder ein Eingriff zu viel? Eine Bitte besonders bei diesem Thema: Bleibt in den Kommentaren respektvoll.