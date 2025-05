Wie der Kindle, aber ohne Amazon-Fesseln: Dieser E-Reader aus Deutschland kann richtig was und ist viel zu unterschätzt!

Sagt Hallo zum Tolino Shine, eurem neuen Lese-Freund.

Der deutsche Buchmarkt ist einer der größten auf der ganzen Welt. 2023 waren es ganze 9,7 Milliarden Euro, die hierzulande mit Büchern umgesetzt wurden. Also ist es nicht weit hergeholt, dass es auch einen deutschen E-Reader gibt. Und der Tolino Shine ist eine ernstzunehmende Konkurrenz zu Amazon und seinem Kindle.

Was ist Tolino eigentlich genau?

Hinter Tolino steckt nicht eine spezielle Firma, sondern die Tolino-Allianz, die aus den wahren Größen des deutschen Buchhandels besteht. Osiander, Thalia, Hugendubel und noch weitere haben sich zusammengeschlossen und gemeinsam den Tolino als E-Reader-Lösung für den deutschsprachigen Raum entwickelt.

Der Tolino Shine ist vor allem wegen seines offenem System eine waschechte Kindle-Alternative.

Genau deswegen stehen die Geräte auch in so gut wie jedem größeren Buchladen herum. Tolino ist also in gewisser Weise die deutsche Antwort auf Amazons Kindle und er verdient in meinen Augen wesentlich mehr Aufmerksamkeit.

Was macht den Tolino Shine besonders im Vergleich zum Kindle?

Wer sich einen Amazon Kindle kauft muss das immer mit dem Wissen tun, dass in er seine Bücher in Zukunft nur noch über den Kindle-Shop bei Amazon selbst kaufen kann. Andere eBook-Anbieter sind darauf gar nicht abrufbar.

Wer lieber bei einem anderen Händler einkaufen will, muss zu einem E-Reader greifen, der ein offenes Ökosystem hat, euch also die freie Wahl lässt, wo ihr eure digitalen Bücher kauft. Der Tolino Shin hat so ein System. Und das ist nicht alles: Dank der Tolino Cloud werden all eure eBooks und Hörbücher automatisch gespeichert und stehen euch jederzeit zur Verfügung.

Ihr könnt auch Hörbücher auf dem Tolino Shine hören.

Also auch wenn ihr eure Bücher aus verschiedenen Shops kauft habt ihr sie alle übersichtlich an einem Ort gespeichert und müsst nicht zwischen verschiedenen Bibliotheken hin und herwechseln. Und Apropos Bibliothek:

Mit Tolino könnt ihr auch die Onleihe nutzen. Das heißt, wenn ihr einen Bibliotheksausweis habt, könnt ihr in fast jeder Bücherei in Deutschland auch Online ganz einfach Bücher, Hörbücher und andere Medien ausleihen. Ein unfassbar praktisches Feature, was euch der Kindle nicht gibt.

Der Tolino Shine ist also aus gleich mehreren Gründen eine gute Wahl für euch: Er ist eine direkte Möglichkeit, den deutschen Buchhandel zu stärken, bindet euch nicht an einen bestimmten eBook-Händler und lässt euch sogar Sachen ausleihen, ohne was dafür zu bezahlen.