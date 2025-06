Der Kindle Scribe ist einer der besten E-Reader der Welt, aber auch verdammt teuer: So könnt ihr jetzt beim Kauf sparen!

Mit dem Kindle Scribe könnt ihr direkt in eure Bücher hineinschreiben.

Was macht einen E-Reader so krass, dass ich mich zu der Aussage hinreißen lasse, es wäre einer der besten auf dem ganzen Markt? Nun, der Kindle Scribe kann viel mehr als nur Bücher. Denn mit ihm könnt ihr auch Schreiben, Zeichnen und Notizen direkt in eure eBooks eintragen. Das macht ihn nicht nur zum Freizeitgerät, sondern zu einem idealen Begleiter in der Uni oder der Arbeit.

Elias Mohr Seit Elias lesen kann, steckt er seine Nase in Bücher. Am liebsten ist ihm dabei Fantasy oder Science-Fiction. Vielleicht hat er es mit seiner Liebe für Bücher ein bisschen übertrieben, denn er hat sogar einen Master in Buchwissenschaften. Für GamePro macht er sich regelmäßig auf die Suche nach den besten neuen Büchern und starken Angeboten für E-Reader.

Ein High-End-Reader der extrem viel Nützliches drauf hat

Das verwendete E-Ink-Display, welches sich extrem nach echtem Papier anfühlt, ist sehr modern und mit 10,2 Zoll ist der Kindle Scribe ein ganzes Stück größer als der Standard-Kindle, der nur auf sechs Zoll kommt. So könnt ihr eure eBooks nicht nur größer lesen, sondern habt auch genügend Platz, um eure Notizen schön groß aufzuschreiben.

Leichter und schneller habt ihr Notizen noch nie aufgeschrieben und bearbeitet.

Dank einer bequemen Cloud-Lösung könnt ihr Dokumente zwischen dem Kindle, eurem Rechner und eurem Handy hin und her schicken und bearbeiten. Überführt eure Notizen, die ihr während des Meetings oder der Vorlesung gemacht habt und konvertiert sie in ein PDF, um sie an eure Kollegen zu schicken oder am Computer noch einmal genauer zu begutachten und zu erweitern.

So könnt ihr beim Kauf des Kindle Scribe Geld sparen

Amazon bietet nicht nur die neuen Kindles an, sondern auch gebrauchte Modelle, die natürlich um einiges günstiger sind als Neuware. Allerdings handelt es sich hier nicht einfach um irgendwelchen Ramsch, der seit Jahre benutzt wurde und jetzt weiterverkauft wird, sondern um komplett generalüberholte Modelle, bei denen sämtliche Teile auf ihre Funktion überprüft und falls nötig ausgewechselt wurden.

Die Geräte sind also so nah am Neuzustand dran, wie es nur geht und sind dafür ein ganzes Stück günstiger. Für den gleichen Kindle Scribe bezahlt ihr neu nämlich stolze 41€ mehr. Außerdem sind die generalüberholten Reader häufiger mal im Angebot, womit ihr noch mehr Geld spart.

Vergesst Grafik-Tablets, solange ihr nicht vorhabt, der nächste Picasso zu werden, reichen die Zeichenfunktionen des Kindle Scribe vollkommen aus.

Den Service der Generalüberholung gibt es aber nicht nur für den Kindle Scribe. Wer auf die Schreibfunktion gut verzichten kann und wirklich einfach nur Bücher lesen will, der kann sich auch den Kindle Paperwhite holen und dort im Vergleich zum neuen Modell über 50€ sparen. Wer also ein echtes Schnäppchen schießen will, der sollte auf die Gebrauchtgeräte von Amazon setzen.