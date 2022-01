Am 25. März 2022 erscheint das neueste Kirby-Abenteuer für die Nintendo Switch. Das Spiel trägt dabei den Namen Kirby und das vergessene Land und ist ein 3D-Jump 'n Run. Das Spiel könnt ihr natürlich bereits für die Switch bei den üblichen Händlern vorbestellen.

Das erwartet euch mit Kirby und das vergessene Land

Kirby bereist ein geheimnisvolles Land. Dort wurden die befreundeten Waddle-Dees von einem Bestienrudel entführt. Die 3D-Welt ist dabei in einzelne große Level unterteilt. Ein postapokalyptischer Look mit kunterbuntem Stil ist das vorrangige Design. Ausgangspunkt für Kirby ist die Waddle-Dee-Stadt. Die Stadt wird größer je mehr Gefangene ihr im Laufe des Spiels rettet und in die Stadt bringt.

Das hat zur Folge das mehr Geschäfte entstehen und verschiedene Minispiele freigeschaltet werden. Insgesamt hat es schon gewisse Super Mario Odyssey-Vibes. Wer möchte, kann Kirby und das Vergessene Land im lokalen Koop-Modus spielen.

Besondere, coole Fähigkeiten erhält Kirby übrigens, indem er seine Gegner einsaugt. Zudem kann er sich in die Erde eingraben, Kugeln verschießen und den Nahkampf mit allerhand Waffen wahrnehmen.

Trailer zu Kirby und das vergessene Land