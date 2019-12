Konkurrenz für Baby Yoda: Erste Bilder von Baby Sonic aufgetaucht

Der Markt der niedlichen Maskottchen ist hart umkämpft: Während dieses Jahr Baby Yoda aus The Mandalorian als niedlichste Star Wars-Erfindung seit den Porgs gehandelt wird, greift bereits eine andere Franchise nach der Krone der Drolligkeit. In einem japanischen Trailer zum neuen Sonic-Film sind Bilder von einem winzigen Sonic zu sehen (via Polygon).

Baby Sonic rast durch seine Heimatwelt und ist zunächst kaum zu erkennen. Doch als er sein Ziel erreicht, sehen wir den Mini-Igel im vollen Detail: Die Fellstacheln sind kürzer, die Pfötchen in den weißen Handschuhen winziger und die Schnauze stupsiger. Unterm Strich hakt Baby Sonic alles ab, was das Kindchen-Schema verlangt.

Baby Sonic vs. Baby Yoda

Am Ende des Trailers ist dann der große Rennigel zu sehen, zusammen mit ersten Merchandise-Artikeln. Da hat der blaue Blitz Baby Yoda eindeutig etwas voraus, denn obwohl The Mandalorian bereits seit einziger Zeit läuft, gibt es erstaunlich wenig Merch rund um den kleinen Grünling zu kaufen.

Doch welcher der beiden Winzlinge wird 2020 für sich entscheiden? Das lässt sich jetzt natürlich noch nicht sagen. In einem Duell auf Leben und Tod raten wir Baby Sonic jedoch, die Beine in die Hand zu nehmen, denn Baby Yodas Machtgriff ist mit Sicherheit nicht zu unterschätzen.

Sonic the Hedgehog läuft ab dem 14. Februar 2020 in den deutschen Kinos.

Wer würde gewinnen? Baby Yoda oder Baby Sonic?