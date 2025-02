Konkurrenz für Elden Ring: Großes Action-Rollenspiel für PS5 erscheint bald – Jetzt Bonus & Preisgarantie sichern!

Nach vielen Jahren Wartezeit erscheint bald endlich dieses große Action-Rollenspiel für PS5, das sich vor allem an Final Fantasy und Devil May Cry orientiert, aber noch mehr zu bieten hat.

Neun Jahre nach dem ersten Trailer und nach noch längerer Entwicklungszeit ist es nun endlich so weit: Sony veröffentlicht bald das lange erwartete Action-Rollenspiel Lost Soul Aside. Release-Termin des großen Singleplayer-Abenteuers ist ausgerechnet der 30. Mai – der Tag, an dem auch Elden Ring Nightreign erscheint. Jetzt könnt ihr das PS5-Spiel bereits vorbestellen und euch so den Pre-Order-Bonus sichern:

Der Vorbesteller-Bonus besteht aus einem speziellen Outfit des Protagonisten, das schon aus dem ursprünglichen Reveal-Trailer bekannt ist, sowie aus zehn Tränken und 500 Einheiten der In-Game-Währung. Wenn ihr bei Amazon vorbestellt, bekommt ihr außerdem die übliche Preisgarantie: Falls das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlt ihr automatisch den besseren Preis.

Neues PS5-Rollenspiel: Final Fantasy, Devil May Cry und ein bisschen Dark Souls

2:08 Lost Soul Aside: Bombastisches Action-RPG aus China hat einen Release-Termin

Lost Soul Aside wurde ursprünglich nur von einer einzigen Person entwickelt. Der erste, 2016 veröffentlichte Trailer des auf der Unreal Engine basierenden Spiels war jedoch bereits so beeindruckend, dass Sony einsprang und die weitere Entwicklung finanzierte. Daraufhin gründete der Entwickler Yang Bing sein eigenes Studio in Shanghai und machte Lost Soul Aside zu einem großen Projekt mit vielen Jahren Entwicklungszeit.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Im jüngsten Trailer, den ihr oben sehen könnt, sieht Lost Soul Aside auch nach heutigen Maßstäben noch hervorragend aus, was nicht zuletzt am abwechslungsreichen Artdesign der gigantischen Bauwerke und den aufwendigen Effekten in den Kämpfen liegt. Der Grafikstil erinnert dabei stark an Devil May Cry und Final Fantasy 15, die auch laut dem Entwickler als Inspirationsquelle dienten.

Spielerisch scheint Lost Soul Aside vor allem mit Devil May Cry eine Menge gemein zu haben. Ihr bekommt temporeiche Action-Kämpfe mit Kombos, in denen ihr den Attacken eurer Feinde schnell ausweichen und ebenso schnell kontern müsst. Mit seinem starken Fokus auf spektakuläre Bosskämpfe und seiner düsteren Spielwelt voller Ruinen dürfte Lost Soul Aside auch Fans von Dark Souls und Elden Ring ansprechen, obwohl es sich nicht direkt um ein Soulslike handelt.

Die verschiedenen Welten von Lost Soul Aside bieten imposante Landschaften und majestätische Bauwerke.

Außerdem bekommt ihr ein klassisches, komplexes Rollenspiel-Fortschrittssystem, das von Erfahrungspunkten über Fertigkeitsbäume und Waffenanpassungen bis hin zur Suche nach epischen Waffen alles bieten soll, was die Herzen von RPG-Fans höher schlagen lässt. Gespannt sind wir darauf, wie sehr die Story fesseln kann, die sich um Angreifer aus einer anderen Dimension und Reisen in fremde Welten drehen soll. Die bisher bekannten Ansätze klingen interessant, aber auch verworren.

Auch deshalb ist momentan noch schwer zu sagen, ob Lost Soul Aside wirklich der große Rollenspiel-Hit wird, den wir uns nach der langen Wartezeit erhoffen. Mit Sicherheit handelt es sich aber um eines der spannendsten PS5-Spiele, das uns in den kommenden Monaten erwartet. Vor allem Fans von Final Fantasy und Devil May Cry sollten das hübsche Action-RPG nicht ignorieren, aber auch für Fans von Elden Ring, die mit dem Koop-Roguelite-Ansatz von Nightreign nichts anfangen können, dürfte sich ein Blick lohnen: