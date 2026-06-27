Tierliebhaber füttert Krähen in seinem Garten und bekommt zum Dank von ihnen einen LEGO-Stein, ein Nerf-Geschoss und einen Zahnstocher

Ein Krähen-Geschenk, das offenbar als Dankeschön gedacht war (Bild: reddit.com/user/Beerbrewing/).

Tiere zu füttern, kann an sich schon Genugtuung bringen. Noch besser wird die Tätigkeit aber, wenn sich die Tiere für die Leckereien bedanken. So scheint es zumindest diesem Menschen ergangen zu sein, der die Vögel in seinem Garten fütterte und von ihnen im Gegenzug kuriose kleine Dankeschön-Geschenke bekommen hat.

Wer Krähen füttert, bekommt von den Vögeln womöglich irgendwann als Dankeschön besondere Mitbringsel

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Der Reddit-User Beerbrewing berichtete vor gut einem Jahr in einem sehr amüsanten Beitrag davon, dass die Krähen in seinem Garten angefangen hatten, ihm Geschenke zu bringen. Offenbar, weil er sie immer wieder gefüttert hat, wurden ihm nun schon ein LEGO-Stein, ein Nerf-Geschoss, ein Zahnstocher und einige Blätter dargebracht.

Die Vögel nisteten laut dem Urheber des Beitrags in einer der Kiefern, die in seinem Garten stehen. Im vergangenen Jahr habe er angefangen, die Krähen zu füttern. Irgendwann soll das Federvieh dann dazu übergegangen sein, sich mit kleinen Mitbringseln zu revanchieren. Die würden sie dann unter dem selbstgebauten Futterplatz ablegen.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Die Vögel haben von dem Besitzer des Gartens bereits Namen bekommen (Jasper und Janet) und erfolgreich ein paar Junge zur Welt gebracht. Offenbar ist mit der Zeit eine regelrechte Freundschaft zwischen Mensch und Tier entstanden:

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"Ein Pärchen Krähen ist dieses Jahr wieder zurückgekehrt und hat ein Nest in unserer Kiefer im Garten gebaut. Ich habe sie für die letzten paar Monate gefüttert und sie haben angefangen, mir Geschenke zu bringen. Das ist, was ich heute Abend unter der Futterstelle gefunden habe, als ich zum Auffüllen hingegangen bin. Ich habe auch schon eine Schraube, die Spitze eines Nerf-Pfeils, einen Zahnstocher und ein paar Blätter bekommen."

Besagte Schraube könnt ihr hier in diesem Beitrag sehen:

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In den Kommentaren wird diese ganz besondere Beziehung zu den Vögeln gebührend gefeiert. Gleichzeitig fragt eine Person aber auch nach Rat, weil er oder sie schon seit Längerem erfolglos versucht, sich mit Krähen anzufreunden.

Da kann der Ersteller des Posts natürlich einige Tipps geben: Man darf Krähen nicht direkt anstarren, weil das Raubtiere tun würden. Außerdem eignen sich Walnüsse in der Schale ganz hervorragend dazu, die Aufmerksamkeit der Tiere zu erregen, und am aktivsten seien die Vögel in der Regel in den Morgenstunden.

Beim Krähen-Füttern müssen einige Dinge beachtet werden. Die Tiere vertragen kein verarbeitetes Futter und sollten auch nicht mit salzigen Nüssen gefüttert werden. Was allerdings gut ankommt, sind ungesalzene Erdnüsse oder Walnüsse in der Schale. Dann haben die gefiederten Freunde auch noch ein bisschen was zu tun.

Habt ihr euch auch schon mal so mit wilden Tieren anfreunden können? Wusstet ihr, dass sich Krähen mit Geschenken revanchieren?