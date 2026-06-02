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Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

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Neue Spiele im Juni: Auf diese neuen Titel könnt ihr euch jetzt freuen

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Christian Fritz Schneider, Rémy Bournizel
02.06.2026 | 09:10 Uhr

In der Monatsvorschau liefert euch unser Redakteur Christian Fritz Schneider einen Ausblick auf die kommenden Spiele, die im Juni 2026 für PC, PlayStation, Xbox und Switch veröffentlicht werden.
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