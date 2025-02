Das ist das krasseste Survival-Brettspiel, das ich kenne – und jetzt ist es richtig günstig!

Zocken gehört für Elias seit dem sechsten Lebensjahr einfach dazu, genauso wie das Lesen. Doch statt nach seinem Studium in Buchwissenschaft wie geplant in einem Verlag zu arbeiten, ging es für Elias direkt zur Gamestar/Gamepro wo er jetzt über Gaming- und Tech-Angebote schreibt. Neben seinem Studium war er regelmäßig als Redakteur und Moderator in einem Studi-Radiosender zu hören und betrieb zusammen mit einem Comic-Verlag einen Podcast. Wenn er gerade nicht vor dem PC oder einem Buch sitzt, spielt er meistens Brettspiele oder entwickelt seine eigenen Brettspiel-Prototypen.