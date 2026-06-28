Kultfilm der 80er kommt bald als PS5-Spiel zurück – und das sieht richtig gut aus!

Im Spiel zum 80er-Filmklassiker kämpft ihr euch durch ein bizarres Labyrinth.

Bereits am 8. Oktober 2026 soll ein Kultfilm der 1980er eine Fortsetzung als Videospiel bekommen. Das Horror-Actionspiel könnt ihr euch ab jetzt sogar schon in der Day One Edition für PS5 und Xbox Series X sichern, die euch neben dem Spiel auch noch zwei zusätzliche Waffenskins mitliefert. Hier bei Amazon bekommt ihr sie mit Preisgarantie, was bedeutet, dass ihr automatisch weniger zahlt, falls sie bis zum Release noch günstiger wird:

Beachtet dabei bitte: Es handelt sich um die internationale PEGI-Version, eine physische Fassung mit deutscher USK-Freigabe gibt es bislang noch nicht. Trotzdem verspricht Amazon aktuell eine kostenfreie Lieferung und berechnet nicht die 5€ extra, die normalerweise bei Ab-18-Spielen und Spielen ohne Jugendfreigabe anfallen.

Im Labyrinth der Hölle: Das ist das Spiel zum 80er-Kultfilm

Pinhead und seine Kumpanen sind natürlich auch in der Videospiel-Umsetzung von Hellraiser wieder dabei.

Es geht hier um Clive Barker’s Hellraiser: Revival, das uns in die Welt des 1987 erschienenen Kultfilms Hellraiser – Das Tor zur Hölle des Horror-Autors und -Regisseurs Clive Barker entführt, dessen Name bereits die Videospiele Nightbreed (1990), Undying (2001) und Jericho (2007) zierte. Hellraiser: Revival scheint sich glücklicherweise an dem besten dieser drei Spiele, nämlich Undying, zu orientieren. Die Entwickler bezeichnen es als First-Person-Action-Horror-Survival-Spiel.

Anders als bei den meisten anderen Actionspielen des Studios Saber Interactive (Space Marine 2, World War Z, Toxic Commando) soll es sich um ein reines storybasiertes Singleplayer-Spiel handeln. Ihr bekommt dabei eine neue Geschichte aus dem Hellraiser-Universum geboten, die sich aber natürlich stark am Vorbild orientiert. Ihr spielt Aidan und müsst versuchen, eure Freundin aus dem bekannten Höllen-Labyrinth zu befreien.

Mit der rechten Hand verwendet ihr konventionelle Waffen, mit der linken die übernatürlichen Kräfte der Puzzlebox.

Aidan steht dabei die sogenannte Puzzlebox zur Verfügung, die ihn je nach Konfiguration mit verschiedenen übernatürlichen Kräften ausstattet. Wie schon der Protagonist aus Undying löst Aidan mit der einen Hand diese Kräfte aus, während er mit der anderen diverse Schuss- und Nahkampfwaffen benutzt. So kämpft ihr euch durch oftmals surreale Umgebungen, in denen ihr es mit Pinhead und den anderen Hellraiser-Bösewichten sowie mit diversen Fallen und Monstern zu tun bekommt.

Wie stark die Story wird, ist aktuell noch schwer abzuschätzen, aber das bizarre Artdesign der Spielwelt und vor allem das wuchtige und recht blutige Kampfsystem machen in den bisherigen Trailern schon mal eine Menge Eindruck. Deswegen sind wir hoffnungsvoll, dass Hellraiser: Revival mindestens mal das zweitbeste Clive-Barker-Videospiel aller Zeiten werden dürfte. Vielleicht könnte es sogar Undying in den Schatten stellen.